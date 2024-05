Barcelona zatrzymuje wielki talent. Kontrakt podpisany, ogromna klauzula!

Barcelona dopięła swego i osiągnęła pełne porozumienie z jednym ze swoich największych talentów. Nastoletnia gwiazdka podpisała kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - RCD Mallorca

Barcelona: 500 milionów klauzuli nastolatka

FC Barcelona słynie ze znakomicie funkcjonującej akademii. La Masia dostarczyła pierwszej drużynie wielu wspaniałych zawodników. Szkółka Blaugrany nadal produkuje obiecujących piłkarzy. Kilku z nich rozwija się już pod skrzydłami Xaviego, który odpowiada za wyniki pierwszego zespołu Dumy Katalonii.

Szkoleniowiec FCB obecnie korzysta z usług pięciu nastoletnich graczy, a kolejny – Gavi – po sezonie wróci do gry. W tym gronie znajdziemy tylko jednego zawodnika, który nie przeszedł przez lokalną akademię. Jest nim sprowadzony z Brazylii Vitor Roque. Obecnie w kadrze Barcy znajdują się tacy młodzi piłkarze jak Lamine Yamal (16 lat), Hector Fort (17), Marc Guiu (18) i Pau Cubarsi (17).

To właśnie z ostatnim z nich Barcelona dzisiaj osiągnęła porozumienie w kwestii podpisania kontraktu. Cubarsi związał się z klubem umową ważną do końca sezonu 2026/27. Dwukrotny reprezentant Hiszpanii jest obecnie wyceniany na 25 milionów euro (Transfermarkt). Oczywistym jest fakt, iż Blaugrana nawet nie rozważa jego sprzedaży. Klauzula wykupu zawodnika została ustalona na 500 milionów euro. To odstraszy potencjalnych kontrahentów.

Pau Cubarsi w dorosłej drużynie Dumy Katalonii zadebiutował w tym sezonie. Jego pierwszym meczem było starcie z Unionistas de Salamanca w Pucharze Króla. Do tej pory 17-latek zebrał 20 meczów w pierwszym zespole FCB.

