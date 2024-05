Barcelona znalazła następcę Romeu, ale to nie koniec poszukiwań Katalończyków

Guido Rodriguez, doświadczony pomocnik Realu Betis i reprezentacji Argentyny, podpisał wstępny kontrakt z FC Barceloną. Jak donosi dziennikarz Gaston Edul, 30-letni piłkarz dołączy do katalońskiego klubu w lipcu jako wolny zawodnik.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oriol Romeu

Rodriguez wzmocni środek pola FC Barcelony

Transfer Guido Rodrigueza do FC Barcelony to odpowiedź na potrzeby zespołu w obszarze środkowej strefy boiska. Piłkarz, który w 2022 roku zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata, po sezonie odejdzie z Realu Betis. Pomocnik przez długi czas nie wykazywał zainteresowania przedłużeniem kontraktu, co otworzyło drogę dla innych klubów. Najszybciej zareagowała Barcelona, która porozumiała się z nim w sprawie wstępnego kontraktu.

Choć przyjście Rodrigueza jest istotne, Barcelona nadal szuka wzmocnień w formie kolejnego pomocnika światowej klasy. Katalończycy mają na oku Martina Zubimendiego z Realu Sociedad oraz Joshuę Kimmicha z Bayernu Monachium. Rodriguez ma natomiast zastąpić Oriola Romeu, który prawdopodobnie opuści klub po nieudanym pobycie na Camp Nou.

Takie ruchy transferowe pokazują, że FC Barcelona konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojego składu, mając na względzie zarówno bieżące potrzeby drużyny, jak i długoterminowe cele. Niezależnie od tego, Guido Rodriguez już teraz zapowiada się jako kluczowy zawodnik dla środkowej linii Barcy, która w najbliższych latach będzie mogła liczyć na jego doświadczenie i umiejętności.

Ten ruch może być początkiem nowego rozdania na Camp Nou, gdzie Barcelona stara się wrócić na szczyt zarówno w krajowych, jak i europejskich rozgrywkach.

