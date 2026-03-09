„Z nim Barcelona by przegrywała”. Laporta odpowiedział legendzie

Joan Laporta odpowiedział na słowa Xaviego z ostatniego wywiadu. Odniósł się do zarzutów, że to jego szwagier kieruje klubem. Poruszył także wątek zablokowania powrotu Messiego do FC Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i piłkarze FC Barcelony

Xavi zaatakował Laportę. Kandydat na prezydenta Barcelony odpowiedział

Trwa medialna burza w Barcelonie. Wszystko przez wywiad, jakiego udzielił Xavi, w którym publicznie zaatakował Joana Laportę i zarzucił mu szereg kłamstw. Na dodatek tydzień przed wyborami prezydenckimi zrzucił na niego bombę, ujawniając, że tak naprawdę to nie on rządzi w klubie. W rozmowie z La Vanguardia otwarcie podał nazwisko osoby, który pociąga za sznurki.

Ma nim być Alejandro Echevarria, czyli były szwagier Joana Laporty. Na słowa Xaviego zareagował już Laporta, który wyprowadził kontrę podczas debaty. Ubiegający się o reelekcję kandydat stwierdził, że z Xavim na ławce FC Barcelona dalej by przegrywała.

– Zabolało mnie to, co powiedział Xavi. Bycie prezydentem jest trudne, bo trzeba podejmować ciężkie decyzje. W przypadku Xaviego wiedziałem, że z nim dalej byśmy przegrywali. Cieszy mnie to, jak potoczyły się sprawy. Ci sami piłkarze, którzy przegrywali z Xavim, teraz wygrywają z Flickiem – powiedział Joan Laporta, cytowany przez dziennik Sport.

Laporta uważa, że wywiad udzielony przez Xaviego to wynik manipulacji jego kontrkandydata – Victora Fonta. Były piłkarz oraz trener w jego mniemaniu dał się wykorzystać, aby oczernić Laportę oraz jego bliskich współpracowników przed wyborami 15 marca.

– Boli mnie, że dał się wykorzystać. Żeby zrobić mi krzywdę, wykorzystał osobę z mojego kręgu zaufania. Bronił go (Xaviego), nawet gdy było jasne, że nie powinien dalej prowadzić drużyny. Dał się wykorzystać, podejrzewam, że przez Victora Fonta, który próbuje mi zaszkodzić w wyborach. Dobrze, że pojawił się ktoś, kto złożył pozew przeciwko jego kłamstwom i fałszywym oskarżeniom – dodał.

Odniósł się także do sytuacji, która wzbudziła największe kontrowersje. Laporta według Xaviego miał zablokować transfer Messiego.

– Przyszedł do mnie w 2023 roku i powiedział, że Messi chce wrócić. Przygotowaliśmy kontrakt z ojcem Messiego, ale w maju Jorge powiedział mi, że to nie będzie możliwe ze względu na zbyt dużą presję. Woleli pójść do Miami – tłumaczył Laporta.