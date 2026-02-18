Yamal zmarnował rzut karny. Hiszpanie ujawniają, jak wygląda hierarchia w Barcelonie

10:44, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio Catalunya / Goal.pl

Lamine Yamal zmarnował ostatnio rzut karny, a FC Barcelona przegrała. Radio Catalunya ujawnia, jak wygląda hierarchia w klubie, jeśli chodzi o jedenastki. Wykonawcę wybiera tercet zawodników w składzie Robert Lewandowski, Raphinha i Yamal.

Yamal, Lewandowski i Raphinha
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Yamal, Lewandowski i Raphinha

Lewandowski, Yamal i Raphinha między sobą konsultują rzuty karny

FC Barcelona przegrała ostatni mecz ligowy z Gironą (1:2). W pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał Lamine Yamal. Nastolatek podszedł do jedenastki pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Polak wszedł na boisko dopiero w 73. minucie spotkania. Warto zauważyć, że na murawie był m.in. Raphinha, który również od czasu do czasu podchodzi do jedenastki.

Hiszpańskie media zaczęły się zastanawiać, kto w Barcelonie jest wyznaczony do wykonywania rzutów karnych. Zdaniem Radio Catalunya hierarchia w klubie, jeśli chodzi o jedenastki, nie istnieje. Hansi Flick nie wyznaczył jednego piłkarza. Rozwiązują to sami zawodnicy.

O tym, kto będzie wykonywał rzut karny, decydują między sobą Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha. Poniżej przedstawiamy statystykę jedenastek w tym sezonie wszystkich trzech zawodników. Reprezentant Polski wykorzystał jednego z trzech karnych.

Rzuty karne Lewandowskiego, Yamala i Raphinhi w sezonie 2025/2026:

Robert Lewandowski – 3 rzuty karne, jeden wykorzystany

Raphinha – 2 rzuty karne, 2 wykorzystane

Lamine Yamal – 4 rzuty karne, 3 wykorzystane

Łącznie FC Barcelona w sezonie 2025/2026 otrzymała 9 rzutów karnych. Za każdym razem wykonywał je ktoś z tercetu Lewandowski – Yamal – Raphinha. Tylko Brazylijczyk może pochwalić się stuprocentową skutecznością. Najwięcej jedenastek zmarnował Polak.

