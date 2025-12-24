Yamal zignorował rady kapitana! Raphinha ma tego dość

Lamine Yamal i Raphinha mają teraz chłodniejsze i słabsze relacje niż wcześniej. Wszystko przez fakt, że młody Hiszpan lekceważył rady kapitana, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i Raphinha w słabych relacjach

Barcelona w tym sezonie może być dość zadowolona ze swojej postawy. W tabeli hiszpańskiej La Liga są oni na pierwszym miejscu i mają pewną przewagę nad Realem Madryt. Z kolei w Lidze Mistrzów jest znacznie słabiej, bowiem w tabeli fazy ligowej znajdują się oni na 15. miejscu, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Niemniej wszyscy mają nadzieję, że w rundzie wiosennej wyniki i gra jeszcze się poprawią.

Szczególnie, że do pełni formy powinien wrócić Lamine Yamal, dla którego ostatnie miesiące nie były najłatwiejsze w karierze. Przede wszystkim gwiazdor musiał zmagać się z urazem, ale poza tym także w szatni sporo działo się z jego udziałem i to procentuje teraz. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, relacje Yamala i Raphinhy są teraz bardzo chłodne i obaj piłkarze oddalili się od siebie względem tego, co było wcześniej.

Związane to ma być m.in. z tym, że Raphinha jako kapitan doradzał młodemu Yamalowi, aby ten zadbał o swoje życie prywatne i mniej z tego przedostawało się do mediów, bo ma to wpływ także na boisku. 18-latek jednak nadal robi po swojemu, przez co Brazylijczyk ma dość tego, że jego rady są bezużyteczne.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował 11 asyst. To liczby bardzo dobre. 23-krtony reprezentant Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro.

