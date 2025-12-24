Real zatwierdzi sprzedaż Viniciusa! Agenci skontaktowali się z gigantami

Real Madryt zatwierdzi transfer Viniciusa, jeśli nic się nie zmieni w negocjacjach kontraktowych. Przedstawiciele gwiazdora poinformowali już Chelsea, Liverpool i Manchester City, że Brazylijczyk jest chętny na transfer. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "TEAMtalk".

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius może odejść z Realu do Premier League latem

Real Madryt w tym sezonie spisuje się z dość zmiennym szczęściem. Z jednej strony Królewscy cały czas mają w zasięgu pierwszą FC Barcelonę, ale z każdą kolejką różnica ta jest coraz bardzie problematyczna. W Lidze Mistrzów także nie obyło się bez problemów. To wszystko prowadzi więc do sytuacji, w której w ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o potencjalnej zmianie trenera. Co więcej, następca Xabiego Alonso miał zostać nawet wybrany.

Niemniej ze zmianą zapewne będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, choć to nie jest jedyny problem Los Blancos. Wszystko bowiem przez Viniciusa Juniora, który stawia twarde warunki w rozmowach kontraktowych z klubem. Te obecnie są w martwym punkcie i coraz więcej mówi się o jego sprzedaży latem. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, jeśli nic się nie zmieni, to Real Madryt zatwierdzi jego sprzedaż. Ponadto przedstawiciele Viniciusa poinformowali już Chelsea, Liverpool i Manchester City, że gwiazdor jest zainteresowany transferem do Premier League.

Vinicius Junior w obecnym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował osiem asyst. 25-letni skrzydłowy reprezentant Brazylii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

