Yamal wyróżnił Lewandowskiego. W tym Polak jest najlepszy

Lamine Yamal wyróżnił Roberta Lewandowskiego w serii krótkich pytań na profilu Ligi Mistrzów na TikToku. Według młodego piłkarza Polak jest najlepszy na świecie pod względem wykończenia akcji.

Michael Zemanek / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lewandowski najlepiej wykańcza akcje – twierdzi Yamal

Lamine Yamal obok Roberta Lewandowskiego to jedna z największych gwiazd w FC Barcelonie. Nastolatek, choć ma dopiero 18 lat od kilku sezonów stanowi o sile katalońskiego klubu. Ostatnio odpowiedział na kilka krótkich pytań na oficjalnym kanale Ligi Mistrzów na TikToku. Pytania dotyczyły najlepszych jego zdaniem piłkarzy w różnych aspektach piłkarskich.

Do jednej z kategorii przydzielił właśnie reprezentanta Polski. Według niego najlepiej akcje wykańcza Robert Lewandowski. Oprócz 37-latka wyróżnił także w innych kategoriach Kyliana Mbappe, czyli gwiazdę Realu Madryt, Nuno Mendesa, Alphonso Daviesa i Ilkaya Gundogana.

Wybory Lamine Yamala w pytaniach z serii „najlepszy z najlepszych”

Najlepszy drybling: Kylian Mbappe

Najlepszy obrońca w grze jeden na jeden: Nuno Mendes i Alphonso Davies

Najlepszy podający: Ilkay Gundogan

Najlepsze wykończenie akcji: Robert Lewandowski

Yamal i Lewandowski grają razem od sezonu 2022/2023. To właśnie pod koniec tamtych rozgrywek w Blaugranie zadebiutował młody skrzydłowy, mając zaledwie 15 lat. Jego pierwsze spotkanie w seniorskim zespole to starcie z Betisem 29 kwietnia 2023 roku.

W trwających rozgrywkach zarówno Yamal, jak i Lewandowski są jednymi z najskuteczniejszych piłkarzy klubu. Hiszpan zdobył 7 goli w 14 meczach, a Polak trafił do siatki 8 razy w 15 spotkaniach. Więcej bramek ma tylko Ferran Torres, który strzelił 9 goli w 17 meczach.