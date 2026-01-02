Yamal poprosił, aby Barcelona zostawiła tego zawodnika. Flick się zgodził

Lamine Yamal poprosił Hanisego Flicka i władze Barcelony o wyrozumiałość dla Alejandro Balde. Pomimo słabszego okresu lewego obrońcy, gwiazdor nie chce, aby klub kimś go zastąpił, o czym donosi serwis "El Nacional".

CORDON PRESS/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal prosi o zostawienie Balde w składzie Barcelony

Barcelona w tym sezonie spisuje się zdecydowanie dobrze, ale ma pewne problemy, które każą spojrzeć na zespół Hansiego Flicka dużo bardziej krytycznym okiem, niż jeszcze w poprzedniej kampanii. Dotyczy to przede wszystkim gry Dumy Katalonii w defensywie – zespół traci bowiem dużo goli, co doskonale widać w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z tego też powodu klub intensywnie zastanawia się nad wzmocnieniem defensywy.

Jedną z ofiar słabej formy mógłby zostać Alejandro Balde, który od jakiegoś czasu jest zdecydowanie bez formy i popełnia błędy w grze defensywnej. Dlatego też mógłby zostać zastąpiony przez jakiegoś innego gracza na tej pozycji. Za Balde wstawił się jednak Lamine Yamal, który poprosił władze Barcelony oraz samego Hansiego Flicka o niesprowadzanie nowego gracza na tę pozycję, o czym poinformował serwis „El Nacional”. Hiszpański gwiazdor nadal ufa swojemu koledze i sugeruje, że w przyszłości to może się opłacić całemu zespołowi.

Hansi Flick jest gotowy zgodzić się na tę prośbę Yamala, ale wie jednocześnie, że trudno będzie w dalszej perspektywie utrzymać Balde w składzie, jeśli nadal będzie popełniał proste błędy. Alejandro Balde w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii w sumie 20 spotkań i zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-latka na 60 milionów euro.

