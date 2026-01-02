Lewandowski bierze to pod uwagę. Od tego zależy przyszłość w Barcelonie

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wygasającego kontraktu. Bild sugeruje, że duże znaczenie będzie miała przyszłość Hansiego Flicka w FC Barcelonie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski czeka na decyzję Flicka w sprawie przyszłości w Barcelonie

Robert Lewandowski rozgrywa właśnie czwarty, a zarazem prawdopodobnie ostatni sezon w FC Barcelonie. Umowa napastnika z klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment wciąż nie została przedłużona. Wiele wskazuje na to, że od lipca reprezentant Polski będzie grał w nowym zespole. Oczywiście są szanse, aby został w Katalonii, ale wg. hiszpańskich mediów są bardzo małe.

Dużo będzie zależało od samej Barcelony i tego, czy zdecydują się zatrzymać Polaka mimo dużego wynagrodzenia. Jego pensja jest dużym obciążeniem dla klubowych finansów. Niemniej jednak Lewandowski jest skłonny obniżyć oczekiwania finansowe.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Bild, który ujawnił, co może być kluczem przy przedłużeniu kontraktu. Ich zdaniem kluczowy będzie Hansi Flick. Wszystko za sprawą pojawiających się plotek o możliwym odejściu przed końcem umowy. Aktualne porozumienie z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast pojawiają się plotki, że 60-latek nie wypełni kontraktu.

W momencie gdy stanie się jasne, że Flick zostanie w Barcelonie, wtedy szanse na to, że Lewandowski przedłuży kontrakt wzrosną. Obaj panowie są w doskonałych relacjach, co wynika jeszcze z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium.

Lewandowski w tym sezonie gra mniej. Łącznie wystąpił w 18 meczach, w których zdobył 8 goli.