Yamal sprawia problemy Barcelonie? Laporta zabrał głos

12:31, 12. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Mundo Deportivo

Joan Laporta na antenie Catalunya Radio zabrał głos w sprawie Lamina Yamala. Prezydent FC Barcelony odniósł się do stylu życia gwiazdora podkreślając, że jako piłkarz jest geniuszem.

Lamine Yamal
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal znów na ustach całej Hiszpanii

Lamine Yamal wzbudza duże zainteresowanie mediów. Obecnie w Hiszpanii jest bardzo głośno na temat konfliktu pomiędzy FC Barceloną a drużyną narodową. Dumie Katalonii zarzucono, że zbyt późno poinformowała o problemach zdrowotnych zawodnika, co uniemożliwiło mu udział w zgrupowaniu reprezentacji. Joan Laporta już odniósł się do tych zarzutów twierdząc, że Blaugrana przekazała wszystkie informacje, gdy tylko otrzymała opinię lekarza.

Emocji, które wywołuje Lamine Yamal jest jednak zdecydowanie więcej. Nierzadko można odnieść wrażenie, że w hiszpańskich mediach eksperci i dziennikarze komentują wszystkie zachowania czy wypowiedzi młodej gwiazdy. To sprawia, że wokół piłkarza brakuje często spokoju, który pozwoliłby mu nadal się rozwijać. Zazwyczaj w to wszystko jest również zamieszana sama Barcelona jako klub. Czy to problem? Laporta zabrał głos.

– Nic mnie nie niepokoi. To zawodnik, którego trzeba chronić i wspierać, ale jest znacznie dojrzalszy niż inni chłopcy w jego wieku. Teraz ma problem z przywodzicielem, a fakt, że mimo to nadal gra, zasługuje na ogromne uznanie. To dowód jego zaangażowania. Jako piłkarz jest geniuszem, którego musimy chronić i pomagać mu rozwijać się z dnia na dzień, bo jeszcze nie osiągnął szczytu swoich możliwości. Jest najlepszy na świecie na swojej pozycji – powiedział prezydent FC Barcelony.

