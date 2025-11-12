Laporta odniósł się do konfliktu wokół Yamala. Tak odpowiedział federacji

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta jasno skomentował spór wokół Yamala

Joan Laporta odniósł się do konfliktu między FC Barceloną a hiszpańską federacją piłkarską dotyczącą Lamine Yamala. Dumie Katalonii zarzucono zbyt późne przekazanie komunikatu o problemach zdrowotnych zawodnika, przez które nie może on wziąć udziału w zgrupowaniu kadry.

W rozmowie z Catalunya Radio prezydent Barcelony wyjaśnił, że klub działał zgodnie z zasadami i nie zamierza wdawać się w żadne spory.

– Przekazaliśmy federacji wszystkie informacje, gdy tylko otrzymaliśmy opinię lekarza, który badał zawodnika – stwierdził Laporta.

– Nasi lekarze kontaktowali się z lekarzami federacji. Nie chcemy żadnych kontrowersji. W poniedziałek specjalista przeprowadził diagnozę i leczenie, a my chcemy, by Lamine był w jak najlepszej kondycji i w pełni do dyspozycji – powiedział prezydent Dumy Katalonii.

Laporta podkreślił, że zbieg wizyty medycznej z terminem meczu reprezentacji był przypadkowy i nie wynikał z braku komunikacji. Jak dodał, Barcelona ma czyste sumienie i zależy jej wyłącznie na zdrowiu młodej gwiazdy.