Laporta odniósł się do konfliktu wokół Yamala. Tak odpowiedział federacji

11:28, 12. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  

Joan Laporta zabrał głos na temat konfliktu wokół Lamine Yamala. Prezydent Barcelony na antenie Catalunya Radio odpowiedział hiszpańskiej federacji.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta jasno skomentował spór wokół Yamala

Joan Laporta odniósł się do konfliktu między FC Barceloną a hiszpańską federacją piłkarską dotyczącą Lamine Yamala. Dumie Katalonii zarzucono zbyt późne przekazanie komunikatu o problemach zdrowotnych zawodnika, przez które nie może on wziąć udziału w zgrupowaniu kadry.

W rozmowie z Catalunya Radio prezydent Barcelony wyjaśnił, że klub działał zgodnie z zasadami i nie zamierza wdawać się w żadne spory.

– Przekazaliśmy federacji wszystkie informacje, gdy tylko otrzymaliśmy opinię lekarza, który badał zawodnika – stwierdził Laporta.

– Nasi lekarze kontaktowali się z lekarzami federacji. Nie chcemy żadnych kontrowersji. W poniedziałek specjalista przeprowadził diagnozę i leczenie, a my chcemy, by Lamine był w jak najlepszej kondycji i w pełni do dyspozycji – powiedział prezydent Dumy Katalonii.

Laporta podkreślił, że zbieg wizyty medycznej z terminem meczu reprezentacji był przypadkowy i nie wynikał z braku komunikacji. Jak dodał, Barcelona ma czyste sumienie i zależy jej wyłącznie na zdrowiu młodej gwiazdy.

POLECAMY TAKŻE

Pedri
Barcelona w szoku. Pedri polecił mu odejście z klubu
Robert Lewandowski
Barcelona skontaktowała się z następcą Lewandowskiego. Wielka gwiazda
Lamine Yamal
Barcelona odzyska dwie gwiazdy po kontuzji! Wtedy wróci Yamal