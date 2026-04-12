Yamal pobił niesamowity rekord! Szok, co osiągnął

Lamine Yamal stał się najmłodszym piłkarzem w historii, który rozegrał minimum 100 meczów w La Liga. Zrobił to w wieku 18 lat i 272 dni. Poprzednim rekordzistą był Raul Gonzalez, który miał 19 lat i 284 dni.

Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona w miniony weekend pokonała Espanyol w derbowym starciu aż (4:1). Jedną z bramek zdobył Lamine Yamal, który do swojego dorobku dopisał również dwie asysty. Co więcej, nastolatek po spotkaniu mógł świętować kolejny pobity rekord.

Z informacji profilu OptaJose wynika, że Lamine Yamal stał się najmłodszym w historii piłkarzem, który zagrał 100 meczów w La Liga. „Setkę” przebił w wieku 18 lat i 272 dni, czym pobił poprzedniego rekordzistę o rok i kilka dni. Do tej pory mianem najmłodszego gracza, który rozegrał 100 spotkań w lidze hiszpańskiej, mógł pochwalić się Raul Gonzalez, czyli legenda Realu Madryt. Były napastnik zrobił to w wieku 19 lat i 284 dni. Trzecim najmłodszym zawodnikiem jest Iker Muniain, który setny mecz zagrał w wieku 19 lat i 293 dni.

Yamal w 100 ligowych występach zdobył 29 goli oraz zaliczył 34 asysty. Łącznie w barwach FC Barcelony ma na swoim koncie 149 spotkań, 47 bramek i 52 asysty. Kosmiczne liczby biorąc pod uwagę, że w lipcu tego roku będzie obchodził dopiero 19. urodziny.

W Blaugranie zadebiutował w sezonie 2022/2023 w meczu z Betisem 19 kwietnia 2023 roku. Miał wtedy jedynie 15 lat. Na stałe został włączony do pierwszego zespołu w kampanii 2023/2024. Od tego momentu trudno sobie wyobrazić Barcelonę bez Yamala.