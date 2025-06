ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal mówił o współpracy z Lewandowskim

Lamine Yamal w wywiadzie dla „El Larguero” przed półfinałem Ligi Narodów z Francją zdradził szczegóły swojej relacji z Robertem Lewandowskim. Zawodnik Barcelony przyznał, że początkowo ich kontakt był ograniczony. – Kiedy dołączyłem do pierwszej drużyny, byłem tylko młodym chłopakiem z akademii. Na początku prawie ze sobą nie rozmawialiśmy – stwierdził Yamal.

Z czasem sytuacja uległa zmianie, a Lewandowski stał się ważną postacią dla młodego gracza. – Teraz jest świetnie. Spędzamy razem czas nawet po treningach – powiedział z uśmiechem Yamal. Podkreślił również wielki szacunek, jakim Lewandowski cieszy się w szatni Blaugrany. – Ma pełen respekt całego zespołu za wszystko, czego dokonał i co nadal robi – dodał.

W rozmowie zawodnik odniósł się także do trenera Hansiego Flicka, doceniając jego dyscyplinę. Przyznał, że choć Niemiec jest wymagający, to właśnie tego potrzebuje młoda drużyna Barcelony, by uniknąć rozluźnienia. – Z Flickiem zawsze jestem na czas – zażartował młody Hiszpan.

Lamine skomentował także decyzję o przedłużeniu kontraktu, zaznaczając, że zależało mu na szybkim rozwiązaniu sprawy, by skupić się tylko na piłce. – Chciałem, żeby ludzie oceniali mnie za grę, a nie kwestie kontraktowe – zaznaczył.