Yamal nagle powiedział o Ronaldo. Odpowiedział na porównania

Lamine Yamal idzie swoją drogą i sam chce rozwijać swoją karierę. Na gali Global Soccer Awards odpowiedział na porównania do Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie ma zamiaru porównywać się z innymi

Lamine Yamal jest obecnie najpewniej jednym z najlepszych piłkarzy świata. Skrzydłowy FC Barcelony nie tylko rozpala wyobraźnie fanów na całym świecie swoją zjawiskową grą, ale i notuje przy tym znakomite liczby, które pozwalają mu odbierać kolejne nagrody. Wiadomo, że ten raptem 18-letni Hiszpan przez najbliższe kilkanaście lat zdominuje najważniejsze trofea w Europie i świecie.

Nie da się więc ukryć porównań do największych gwiazdorów ostatnich lat i dekad. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo i przede wszystkim Leo Messim, który – z racji gry w Barcelonie – jest naturalnym porównaniem. Lamine Yamal jednak ma inne zdanie na ten temat i nie chce się porównywać z innymi, o czym powiedział na gali Global Soccer Awards.

– Najlepiej nie porównywać się z nikim. Piłkarze tacy jak Cristiano Ronaldo robili to, co robili, ponieważ chcieli być sobą i nie porównywać się z innymi. Chcę budować swoją własną ścieżkę – powiedział Lamine Yamal cytowany przez Fabrizio Romano.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich dziewięć goli oraz zanotował 11 asyst. To wynik bardzo dobry, a wręcz rewelacyjny, szczególnie biorąc pod uwagę kłopoty ze zdrowiem tego skrzydłowego. 18-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro.

