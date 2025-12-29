Yamal nagle powiedział o Ronaldo. Odpowiedział na porównania

09:51, 29. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fabrizio Romano

Lamine Yamal idzie swoją drogą i sam chce rozwijać swoją karierę. Na gali Global Soccer Awards odpowiedział na porównania do Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie ma zamiaru porównywać się z innymi

Lamine Yamal jest obecnie najpewniej jednym z najlepszych piłkarzy świata. Skrzydłowy FC Barcelony nie tylko rozpala wyobraźnie fanów na całym świecie swoją zjawiskową grą, ale i notuje przy tym znakomite liczby, które pozwalają mu odbierać kolejne nagrody. Wiadomo, że ten raptem 18-letni Hiszpan przez najbliższe kilkanaście lat zdominuje najważniejsze trofea w Europie i świecie.

Nie da się więc ukryć porównań do największych gwiazdorów ostatnich lat i dekad. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo i przede wszystkim Leo Messim, który – z racji gry w Barcelonie – jest naturalnym porównaniem. Lamine Yamal jednak ma inne zdanie na ten temat i nie chce się porównywać z innymi, o czym powiedział na gali Global Soccer Awards.

POLECAMY TAKŻE

Marc-Andre ter Stegen
Barcelona finalizuje odejście ter Stegena! Niemiec zgodził się na transfer
Hansi Flick
Flick wskazał cel transferowy Barcelony. Konkretny priorytet
Lamine Yamal
Legenda Realu twierdzi, że Yamal nie będzie filarem reprezentacji Hiszpanii

Najlepiej nie porównywać się z nikim. Piłkarze tacy jak Cristiano Ronaldo robili to, co robili, ponieważ chcieli być sobą i nie porównywać się z innymi. Chcę budować swoją własną ścieżkę – powiedział Lamine Yamal cytowany przez Fabrizio Romano.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich dziewięć goli oraz zanotował 11 asyst. To wynik bardzo dobry, a wręcz rewelacyjny, szczególnie biorąc pod uwagę kłopoty ze zdrowiem tego skrzydłowego. 18-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona myśli o rozwiązaniu kontraktu z Polakiem. Chodzi o pieniądze