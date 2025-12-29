Barcelona myśli o rozwiązaniu kontraktu z Polakiem. Chodzi o pieniądze

09:07, 29. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Sport.es

FC Barcelona może rozważyć rozwiązanie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym po zakończeniu sezonu. Jak poinformował kataloński Sport, klub chce zredukować liczbę bramkarzy.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Barcelona chce zredukować liczbę bramkarzy z przyczyn ekonomicznych

Sytuacja w bramce Barcelony zaczyna robić się problematyczna i to nie ze względów sportowych, a organizacyjnych oraz finansowych. Według doniesień klub może wkrótce mieć nawet sześciu bramkarzy z ważnymi kontraktami, co przy obecnych realiach finansowych jest trudne do udźwignięcia.

Priorytetem Barcelony jest Joan Garcia, który ma umowę do 2031 roku i jest traktowany jako numer jeden na długie lata. To jedyny golkiper, którego pozycja w klubie jest w pełni bezpieczna. Dużo bardziej skomplikowana jest natomiast sytuacja pozostałych.

Marc-Andre ter Stegen nadal ma ważny kontrakt do 2028 roku, ale sportowo nie jest już częścią planów. Klub liczy na jego odejście, jednak Niemiec nie zamierza rezygnować z zapisów umowy i czeka na ofertę, która byłaby dla niego atrakcyjna także pod względem sportowym.

W tym kontekście pojawia się temat Wojciecha Szczęsnego. Polak przedłużył kontrakt latem o kolejne dwa sezony, ale według katalońskich mediów Barcelona bierze pod uwagę wcześniejsze zakończenie współpracy po rozgrywkach 2025/26. Nie chodzi o formę czy podejście Szczęsnego, który jest ceniony w szatni, lecz o konieczność szukania oszczędności. Niewykluczone też, że sam bramkarz zdecyduje się zakończyć karierę.

Dodatkowo do klubu wrócą bramkarze z wypożyczeń, m.in. Inaki Pena, który bardzo dobrze spisuje się w Elche, oraz młodsi Ander Astralaga i Aron Yaakobishvili. Jest jeszcze Diego Kochen z rezerw, który również potrzebuje regularnej gry. To wszystko sprawia, że Barcelona musi podjąć trudne decyzje.

W przypadku Szczęsnego scenariusz rozstania ma być stosunkowo prosty i bezkonfliktowy. Klub widzi w tym szansę na zmniejszenie kosztów, a sam zawodnik nie powinien robić problemów, jeśli zapadnie decyzja o zakończeniu współpracy.

POLECAMY TAKŻE

Marc-Andre ter Stegen
Barcelona finalizuje odejście ter Stegena! Niemiec zgodził się na transfer
Hansi Flick
Flick wskazał cel transferowy Barcelony. Konkretny priorytet
Lamine Yamal
Legenda Realu twierdzi, że Yamal nie będzie filarem reprezentacji Hiszpanii