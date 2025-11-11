Yamal czeka na wielki powrót. Wierzy, że gwiazda mu pomoże

Raphinha oraz Joan Garcia po przerwie reprezentacyjnej mają wrócić do gry. Jak podaje portal Madrid-Barcelona to dobra wiadomość dla Lamine'a Yamala.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal czeka na powrót Raphinhi i Garcii

Barcelona od początku sezonu ma problem z kontuzjami swoich gwiazd. Przez to drużyna Hansiego Flicka nie spisuje się tak dobrze jak w zeszłym sezonie. Jednak ostatnie zwycięstwo z Celtą Vigo 4:2 i remis Realu Madryt z Rayo Vallecano pozwoliły zmniejszyć stratę do lidera do zaledwie trzech punktów.

Blaugrana po przerwie reprezentacyjnej prawdopodobnie będzie mogła ponownie liczyć na dwóch ważnych zawodników, których brak był mocno odczuwalny. Chodzi o Joana Garcíę oraz Raphinhę. Według serwisu „Madrid-Barcelona” zadowolony z tych wiadomości jest Lamine Yamal, ponieważ wierzy on, że dzięki temu Duma Katalonii będzie na tyle mocna, żeby walczyć o mistrzostwo Hiszpanii i inne trofea.

18-latek szczególnie cieszy się z powrotu Raphinhi. Skrzydłowy jest jednym z ulubionych partnerów młodego Hiszpana, ponieważ dobrze rozumieją się na boisku. Brazylijczyk jest jednym z kluczowych zawodników. W zeszłym sezonie 57 meczach strzelił 34 bramki i zanotował 26 asyst.

Z kolei Garcia bardzo dobrze spisywał się na początku sezonu. Powrót 24-latka do bramki oznacza jednak, że Wojciech Szczęsny znów usiądzie na ławce rezerwowych.

