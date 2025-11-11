Lamine Yamal i Ewa Pajor otrzymali prestiżową nagrodę. Co za wyróżnienie

Lamine Yamal i Ewa Pajor zostali wybrani najlepszymi zawodnikami sezonu 2024/2025 w Hiszpanii. Oboje otrzymali prestiżowe wyróżnienia od AFE za swoje występy.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Wyróżnienie dla zawodników Barcelony

Lamine Yamal i Ewa Pajor zostali docenieni przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Piłkarzy (AFE), które przyznało im tytuły najlepszych zawodników w swoich ligach poprzedniego sezonu.

Choć skrzydłowy Barcelony nie mógł osobiście odebrać nagrody, w jego imieniu zrobił to były piłkarz Blaugrany Juan Manuel Asensi. Były pomocnik nie szczędził młodemu zawodnikowi pochwał. Z kolei 18-latek podziękował za wyróżnienie w krótkim nagraniu.

Natomiast Ewa Pajor odebrała swoją statuetkę osobiście w ośrodku treningowym klubu. Polka przyznała, że to wyjątkowe wyróżnienie.

– To naprawdę wyjątkowe wyróżnienie i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę grać dla tego klubu – powiedziała napastniczka reprezentacji Polski. Zawodniczka z Blaugraną zdobyła w zeszłym sezonie mistrzostwo oraz Puchar Królowej. Blisko było także sięgnięcia po triumf w Lidze Mistrzyń, jednak w finale przegrały z Arsenalem 0:1.

🏆 Premio a Mejor Jugadora de Primera División Femenina. 🔝



⭐️ Ewa Pajor. pic.twitter.com/W01Y7QXMqm — AFE (@afefutbol) November 10, 2025

Z pewnością zarówno Yamal, jak i Pajor będą chcieli podtrzymać znakomitą formę w bieżącym sezonie. Snajperka w ostatnim czasie wróciła po kontuzji i wystąpiła w drugiej połowie w ligowym spotkaniu z Deportivo La Coruna wygranym aż 8:0.

