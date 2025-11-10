Barcelona od początku sezonu mierzy się z problemami kadrowymi i absencjami kolejnych gwiazd. Wreszcie pojawiły się dobre wieści, bowiem do zdrowia wracają piłkarze, na których mocno liczy Hansi Flick.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Raphinha

Flick zapowiada kluczowe powroty

Barcelona w niedzielny wieczór pokonała na wyjeździe Celtę Vigo 4-2 i zbliżyła się na trzy punkty do Realu Madryt, który zanotował w ten weekend tylko remis. Zawodnicy z Katalonii udadzą się więc na zgrupowania swoich reprezentacji w dobrych humorach. Hansi Flick ma nadzieję, że po tym okresie żaden zawodnik nie wróci z urazem, a problemy kadrowe wreszcie się zakończą.

W zasadzie od początku sezonu niemiecki szkoleniowiec musi łatać skład i reagować na absencje swoich największych gwiazd. W pewnym momencie nie mógł korzystać z usług Lamine Yamala czy Roberta Lewandowskiego, a w ostatnich meczach na murawie brakowało Pedriego, Joana Garcii oraz Raphinhi.

Czołowi piłkarze wreszcie wracają do zdrowia, co Flick przekazał na pomeczowej konferencji. Wygląda na to, że Garcia oraz Raphinha będą do jego dyspozycji zaraz po przerwie reprezentacyjnej. Nieco więcej znaków zapytania jest w kwestii Pedriego, który może jeszcze potrzebować czasu.

🚨 Hansi Flick: “I think Raphinha and Joan García will come back for next match”.



“Maybe Pedri too, so we'll see”. pic.twitter.com/tohk7Y7FtC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2025

Powrót do zdrowia Garcii oznacza, że Wojciech Szczęsny ponownie zasiądzie na ławce rezerwowych. Raphinha najprawdopodobniej zastąpi za to Marcusa Rashforda, który błyszczał pod jego nieobecność. Barcelona z tymi zawodnikami na pewno będzie mocniejsza i znów stanie się jednym z głównych kandydatów do zdobycia Ligi Mistrzów.