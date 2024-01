fot. Imago / Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Xavi Hernandez

W ostatnich dniach nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości Xaviego Hernandeza

44-latek zapowiedział, że po sezonie żegna się z FC Barceloną

AS przekonuje, że Hiszpan ma plan, aby zrobić sobie roczną przerwę w trenowaniu

Doświadczony szkoleniowiec może jednocześnie obrać drogę Josepa Guardiola sprzed kilku lat

Xavi planuje zrobić sobie rok przerwy

Xavi Hernandez trafił do FC Barcelony w listopadzie 2021 roku. Aktualny kontrakt 44-latka obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Wygląda na to, że jednak ta umowa nie zostanie wypełniona do końca.

Tymczasem według informacji dziennikarz As.com aktualny szkoleniowiec po sezonie planuje zrobić sobie roczną przerwę. Xavi zamierza jednocześnie więcej czasu poświęcić swojej rodzinie. Na podobny ruch w 2012 roku po odejściu z Barcy zdecydował się Josep Guardiola.

Źródło przekonuje jednocześnie, że Hiszpan po powrocie do pracy w roli trenera nie chce obejmować sterów nad drużyną z jednej z egzotycznych lig, a ma plan, aby pracować w jednym z klubów z czołowych rozgrywek europejskich. Priorytetem dla Xaviego ma być praca w Premier League, ale Hiszpan nie wyklucza też pracy w Serie A czy Bundeslidze.

Z doniesień wynika także, że w dłuższej perspektywie Xavi nie wykluczył powrotu do Barcelony w innej roli. Podczas przerwy Xavi będzie nadal współpracował z klubem i zawodnikami.