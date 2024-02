fot. Imago / Goal Sports Images Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona to ekipa, przeżywająca w tej kampanii huśtawkę nastrojów

Ostatnio na temat trenera Xaviego Hernandeza i aktualnych mistrzów Hiszpanii głos zabrał Emmanuel Petit

Francuz udzielił wywiadu portalowi As.com

Były mistrz świata nie szczędził krytyki w kierunku trenera Katalończyków

Emmanuel Petit o narzekaniu Xaviego

FC Barcelona jest od czterech meczów bez porażki, notując w tym czasie trzy zwycięstwa i remis. W trakcie minionego weekendu Katalończycy pokonali Celtę Vigo (2:1). Tymczasem na temat pracy Xaviego Hernandeza ciekawą opinią podzielił się szkoleniowiec

– W ostatnich kilku miesiącach Xavi narzekał na wiele rzeczy – na sędziego, na pieniądze, na niektórych zawodników, którzy nie byli w formie i nie dawali z siebie 100 procent. Ciągle próbuje znaleźć różne wyjaśnienia trudnego sezonu, przez który przechodzą – mówił Emmanuel Petit cytowany przez As.com.

– Powiedział, że nie był doceniany: to cena, jaką płaci się za zarządzanie dużymi klubami. Carlo Ancelotti przeszedł przez to samo w PSG. Jest tak wielu świetnych trenerów ze świetnymi rekordami, tak wiele tytułów, ale nagle zmienia się wiatr. Wszystko nie jest już takie samo jak wcześniej. To cena, jaką musisz zapłacić, jeśli chcesz trenować czołowy klub. To proste – przekonywał Francuz.

– Posiadanie tak wielu czołowych graczy, którzy byli kontuzjowani przez wiele tygodni, jest to bardzo niepokojące. Kiedy widzę Ousmane Dembele tutaj i w PSG, to widzę, że nie jest prawie w ogóle kontuzjowany. Nie ma we Francji prawie żadnych kontuzji. Nie mam zatem pojęcia, o co chodzi z personelem medycznym, z treningami, po prostu nie mam pojęcia – mówił mistrz świata z reprezentacją Francji i były piłkarz Barcy.