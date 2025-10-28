Xavi rozmawiał z gigantem. Dlatego odrzucił ofertę

Xavi Hernandez otrzymał kolejną propozycję od klubu z europejskiej czołówki. Matteo Moretto ujawnił nazwę drużyny i zdradził powody odrzucenia tej oferty przez hiszpańskiego trenera.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi nadal czeka

Po zakończeniu sezonu 2024/25 Xavi rozstał się z Barceloną i od tego czasu pozostaje bez zatrudnienia. Hiszpan nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony największych i najbogatszych klubów, jednak do tej pory nie zdecydował się na powrót do pracy. W ostatnich dniach 45-latek otrzymał kolejną ofertę.

Do byłego trenera Dumy Katalonii zgłosił się Juventus, co ujawnił Matteo Moretto. Bianconeri zwolnili Igora Tudora i rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca. Xavi nie przyjął propozycji z Turynu.

Dlaczego legenda Blaugrany odrzuciła możliwość współpracy ze Starą Damą? Moretto zdradził, że ten wybór był podyktowany „przyczynami osobistymi”. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpan jeszcze nie otrzymał w pełni satysfakcjonującej go oferty. Niewykluczone, że Xavi czeka na szansę w swojej ojczyźnie.