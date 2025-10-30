Xavi Hernandez dostał propozycję z Rosji. Jest odpowiedź

Xavi Hernandez po rozstaniu z FC Barceloną wciąż nie podjął nowego wyzwania. Jak poinformował Sport, ostatnio otrzymał ofertę z Rosji, lecz odmówił. Hiszpana zatrudnić chciał Spartak Moskwa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Spartak Moskwa chciał zatrudnić legendę Barcelony! Xavi powiedział „nie”

Xavi Hernandez to legenda FC Barcelony. Z katalońskim klubem sięgał po mistrzostwo Hiszpanii nie tylko jako zawodnik, ale również w roli trenera. Za wyniki Blaugrany odpowiadał w latach 2021-2024. W tym czasie oprócz triumfu w La Liga wygrał także Superpuchar Hiszpanii.

Od lipca ubiegłego roku pozostaje jednak bez pracy. Choć na brak zainteresowania nie może narzekać, regularnie odrzuca przychodzące oferty. 45-latek był przymierzany m.in. do Juventusu, Bayeru Leverkusen czy Al-Ittihad. W przeszłości dużo pisano o tym, że Xavi czeka, aż zwolni się posada trenera Manchesteru United. Natomiast ostatnie wyniki sprawiły, że Ruben Amorim może czuć się bezpiecznie.

Według najnowszych informacji, które przekazał dziennik Sport w ostatnim czasie Xavi otrzymał ofertę od znanego klubu. Zatrudnieniem byłego pomocnika zainteresowany był zespół z Rosji – Spartak Moskwa. Do współpracy jednak nie dojdzie, ponieważ Hiszpan odmówił. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie, trudno dziwić się decyzji szkoleniowca o braku chęci podjęcia pracy w klubie.