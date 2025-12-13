Arsenal wraca po gwiazdę Realu. Transfer wciąż możliwy

Real Madryt wciąż zastanawia się nad przyszłością Rodrygo. Według AS Arsenal nie przestał obserwować Brazylijczyka i nie wyklucza kolejnej próby transferu w zimowym oknie transferowym.

Rodrygo nadal na celowniku Arsenalu

Real Madryt doczekał się przełamania Rodrygo w meczu z Manchesterem City. Brazylijczyk strzelił gola w przegranym 1:2 spotkaniu na Santiago Bernabeu. Było to jego pierwsze trafienie od dłuższego czasu. Mimo tego sezon nadal jest dla niego bardzo trudny.

Rodrygo ma za sobą burzliwy rok w barwach Królewskich. Latem pojawiła się realna szansa na zmianę klubu. Zainteresowanie wykazywały czołowe zespoły Premier League. Wśród nich był Arsenal. Ostatecznie skrzydłowy postanowił zostać w Madrycie i walczyć o miejsce w składzie, lecz plan ten nie przyniósł oczekiwanych efektów.

Brazylijczyk nie zniknął jednak z radarów Arsenlu. Według informacji przekazanych przez AS Kanonierzy nadal monitorują jego sytuację. Klub z Londynu planuje wzmocnić skrzydła w najbliższym czasie. Rodrygo znajduje się na liście kandydatów. Inną opcją rozważaną przez Arsenal jest Rafael Leao z Milanu.

Rodrygo w obecnym sezonie rozegrał osiemnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na boisku spędził zaledwie 572 minuty. Zanotował jednego gola i dwie asysty. Wszystkie te liczby pochodzą z Ligi Mistrzów. W La Liga jego rola była marginalna.

Rodrygo mimo problemów nadal cieszy się uznaniem w Anglii. Jego sytuację śledzi także Pep Guardiola. Kontrakt Brazylijczyka z Realem obowiązuje do lata 2028 roku. Przyszłość zawodnika pozostaje otwarta, zwłaszcza że pozycja Xabiego Alonso w klubie nie jest pewna. Kolejne miesiące mogą okazać się kluczowe.

