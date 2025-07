Xabi Alonso doceni nowego zawodnika. Taki jest plan trenera

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt z kolejnym młodym talentem

Real Madryt sfinalizował transfer jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Franco Mastantuono został wykupiony z River Plate za kwotę 45 milionów euro i związał się z klubem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku.

Hiszpański dziennik „AS” informuje, że 17-letni pomocnik już wkrótce pojawi się w stolicy Hiszpanii. Mastantuono ma przylecieć do Madrytu jeszcze w tym tygodniu, by rozpocząć proces aklimatyzacji i zapoznać się z nowym otoczeniem. Zgodnie z przepisami FIFA jego formalna rejestracja i włączenie do pierwszego zespołu będzie możliwe dopiero 14 sierpnia, a więc w dniu jego 18. urodzin. Tymczasem reszta drużyny rozpocznie przygotowania do sezonu już 4 sierpnia.

Warto zaznaczyć, że Argentyńczyk nie marnował wakacyjnego okresu. Trenował indywidualnie, żeby jak najlepiej przygotować się fizycznie do wyzwań europejskiego futbolu. Choć na starcie nie zagra jeszcze w podstawowym składzie, klub zamierza stopniowo wdrażać go do zespołu, a jego szanse na grę mogą znacząco wzrosnąć ze względu na absencję Jude’a Bellinghama.

Angielski pomocnik przeszedł operacje barku, a jego trzymiesięczna przerwa otwiera przed młodym Argentyńczykiem szansę na wcześniejsze wejście do gry. Xabi Alonso postrzega Mastantuono jako zawodnika pierwszego składu na początku sezonu. Królewscy od lat inwestują w młode talenty z Ameryki Południowej, choć nawet tacy piłkarze jak Vinicius Junior czy Rodrygo potrzebowali czasu na aklimatyzację.