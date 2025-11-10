Wielki mecz Lewandowskiego! Hiszpanie dają jasny sygnał

Barcelona pokonała wczoraj zespół Celty Vigo aż 4:2, a trzy gole w tej rywalizacji zdobył Robert Lewandowski. Hiszpańskie media w samych superlatywach rozpisują się o Polaku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Flick już wie, że może na niego liczyć niezależnie od wieku

FC Barcelona w tym sezonie ma różne problemy, ale nadal to zespół, który potrafi zagrać nie tylko bardzo dobry mecz, ale i spotkanie na świetnym poziomie, które jest emocjonujące nawet dla neutralnych kibiców. Nie inaczej było i podczas niedzielnej rywalizacji z Celtą Vigo, gdzie Duma Katalonii zwyciężyła aż 4:2. Już po pierwszej połowie było 3:2, ale w drugiej odsłonie oglądaliśmy jednak tylko jedno trafienie.

Niemniej zdobył je Robert Lewandowski, którym tym samym ustrzelił w tej rywalizacji hat-tricka. Dla wielu było to spore zaskoczenie, bowiem w ostatnim czasie Polak zmagał się z problemami zdrowotnymi i właściwie można powiedzieć, że dopiero wraca do optymalnej formy. Zrobił to jednak od razu z wysokiego C, a hiszpańskie media nie mają żadnych wątpliwości w ocenie napastnika.

– Wymarzony powrót do podstawowego składu. Zdobył fenomenalnego hat-tricka i dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od tego, jak bardzo kwestionowane są jego występy czy wiek, Polak zawsze daje z siebie wszystko na boisku. Niewiele mu potrzeba, żeby zrobić różnicę – napisał serwis „Sport” przyznając Polakowi notę „9” w skali od 1-10.

– Z pewnością siebie kończył akcje ofensywne, choć zderzył się z bramkarzem. Nie spudłował rzutu karnego ani strzału głową przy drugim golu, po dośrodkowaniu Rashforda – dodało „Mundo Deportivo” dając Polakowi „10”.

