Wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Antoine Griezmann

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Griezmann odnowi kontrakt z Atletico Madryt

Antoine Griezmann i jego przyszłość spędzała fanom Atletico Madryt sen z powiek przez ostatnie miesiące. Francuz często był przymierzany do zespołów z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jak przekazał dziennikarz Rudy Galetti gwiazda Los Colchoneros nie trafi do żadnego klubu z Saudi Pro League. 33-latek odnowi swój kontrakt z hiszpańską drużyną, a po zakończeniu przygody na Półwyspie Iberyjskim chciałby kontynuować karierę w MLS.

Francuski gwiazdor w bieżących rozgrywkach ponownie pokazał się z bardzo dobrej strony. Doświadczony napastnik był jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie Diego Simeone. 127-krotny reprezentant Francji we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie 24 bramki i 8 asyst w 47 występach. Griezmann z Atletico związany jest od 2014 roku z krótką przerwą w okresie 2019-2021, gdy FC Barcelona sprowadziła go do siebie za 120 mln euro. Los Rojiblancos na transakcji z udziałem 33-latka zbili fortunę, bowiem cztery lata po sprzedaży odkupili go za zaledwie 22 mln euro.

Napastnik urodzony we francuskiej miejscowości Macon uważany jest za jedną z legend klubu. Dla Atletico Madryt łącznie rozegrał aż 388 spotkań i strzelił 181 goli. Warto odnotować, że w trakcie całej swojej kariery nigdy nie zdecydował się na żadną zagraniczną przygodę. Poza Atletico i Barceloną na krajowym podwórku reprezentował również barwy Realu Sociedad.