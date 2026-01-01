Vinicius zmienił zdanie. Przełomowy moment w negocjacjach

Vinicius Junior wcale nie musi odchodzić z Santiago Bernabeu. Zgodnie z doniesieniami Diario AS coraz mniej dzieli Brazylijczyka i Real Madryt. Napastnik zmienił zdanie w kwestii wynagrodzenia.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Vinícius Júnior (Real Madryt - Sevilla FC)

Vinicius i Real coraz bliżej porozumienia

Real Madryt, przynajmniej przez blisko rok, może być spokojny. Ale tylko w teorii. Vinicius Junior jest związany z Królewskimi kontraktem ważnym końca przyszłego sezonu. Jednak od dłuższego czasu coraz więcej mówi się o możliwym rozstaniu obu stron. Napastnik miał wdać się w konflikt z Xabim Alonso, a na dodatek nie jest w stanie osiągnąć porozumienia z klubem w kwestii nowej umowy.

Jednak od niedawna narracja jest inna. Reprezentant Brazylii przestał nosić się z zamiarem odejścia i jest gotowy na rozmowy z władzami madrytczyków. Kością niezgody nadal pozostają zarobki. Mimo różnic, które dzielą 25-latka i Los Blancos, okazuje się, że są one coraz mniejsze.

Diario AS przekonuje, że Vinicius zmienił zdanie i już tak twardo nie obstaje przy swoim. Aktualnie różnica między oczekiwaniami napastnika i obecną ofertą klubu wynosi już tylko 15 procent. Wszystko wskazuje na to, że mimo początkowych trudności, strony osiągną porozumienie i dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów pozostanie zawodnikiem Realu.