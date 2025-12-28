Vinicius chce zarabiać więcej niż Ronaldo. Tyle musi zapłacić mu Real

Vinicius Junior wciąż nie osiągnął porozumienia z Realem Madryt ws. nowego kontraktu. Brazylijczyk chce zarabiać aż 30 mln euro rocznie. W przeszłości nawet Cristiano Ronaldo tyle nie zarabiał - informuje Don Balon.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

30 milionów euro brutto rocznie – tyle chce zarabiać Vinicius w Realu

Vinicius Junior i Real Madryt od miesięcy prowadzą rozmowy ws. przedłużenia kontraktu, ale jak dotąd nie osiągnęli porozumienia. Kością niezgody są kwestie finansowe. Żadna ze stron nie chce się ugiąć, przez co negocjacje trwają w nieskończoność. Królewscy przedstawili zawodnikowi kilka propozycji, ale każda została odrzucona. Brazylijczyk ma jasne żądania, które muszą zostać spełnione.

Jeśli klub nie zgodzi się na jego oczekiwania finansowe, niewykluczone, że Vinicius pożegna się z Realem. W grę wchodzi transfer latem przyszłego roku albo odejście za darmo po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu 2027 roku.

Z informacji Don Balon wynika, że Vinicius chciałby zarabiać aż 30 milionów euro brutto rocznie. To o 5 mln euro więcej niż ma na obecnej umowie. Co więcej, wspomniana kwota to zarobki, jakich nie otrzymywał nawet Cristiano Ronaldo, czyli jedna z największych gwiazd w historii Realu Madryt. Portugalczyk grał na Santiago Bernabeu w latach 2009-2018. Warto dodać, że obecnie najlepiej zarabiającym piłkarzem Los Blancos jest Kylian Mbappe. Otoczenie Viniego chce, aby to on inkasował największą pensję w klubie.

Gdyby okazało się, że Vinicius nie przedłuży kontraktu, wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się m.in. Arabię Saudyjską. Dużym zainteresowaniem cieszy się również wśród drużyn z Premier League jak Manchester City czy Manchester United.