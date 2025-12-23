Vinicius zmienił decyzję. Niespodziewana przyczyna wątpliwości

Vinicius Junior nadal nie podpisał nowego kontraktu. Chociaż Brazylijczyk w ostatnim czasie miał być pewny swojej przyszłości, to zmienił decyzję. El Chiringuito TV informuje o zaskakującej przyczynie wątpliwości napastnika Realu Madryt.

Vinicius znowu zmienił zdanie

Obecna umowa reprezentanta Brazylii wygasa 30 czerwca 2027 roku. Czy Vinicius Junior przedłuży współpracę z obecnym pracodawcą? Real Madryt chce poznać ostateczną odpowiedź swojej gwiazdy, która ciągle się waha. Wydawało się, że 25-latek jednak podpisze nową umowę. Teraz narracja jest zupełnie inna.

El Chiringuito TV przekonuje, że wychowanek Flamengo znowu ma wątpliwości. Co sprawiło, że Vinicius nie widzi swojej przyszłości na Santiago Bernabeu? Kluczowy piłkarz w kadrze Xabiego Alonso ma odczuwać brak wsparcia ze strony części kibiców.

Dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów notuje przeciętny sezon. W 30 spotkaniach strzelił pięć goli i zanotował osiem asyst. Na dodatek miał wdać się w konflikt z trenerem. Real nie zamierza dłużej czekać na odpowiedź jednego z najlepiej zarabiających zawodników i w lecie może zdecydować się wystawić go na listę transferową.