Zdjęcie kontekstowe: Raphinha podczas meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów 2026/27 pomiędzy drużynami Sabah FC i FC Barcelona — Kazimierz Koper / alamy Na zdjęciu: Raphinha podczas meczu 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów 2026/27 pomiędzy drużynami Sabah FC i FC Barcelona

Deportivo de A Coruña podejmie Barcelonę na Riazor w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 16:15 czasu polskiego. W tabeli La Liga sezonu 2026/27 po 13 spotkaniach Katalończycy prowadzą z dorobkiem 36 punktów. Gospodarze po takiej samej liczbie meczów zajmują 12. miejsce i mają na koncie 15 punktów.

Podopieczni Hansiego Flicka w środę, 25 listopada, pokonali Sabah FK (4:1) w Lidze Mistrzów. Wcześniej, 22 listopada, wygrali ligowe spotkanie z Villarrealem (3:2). Deportivo przystąpi do rywalizacji po porażce z Deportivo Alavés (1:3), poniesionej 21 listopada w La Liga.

Możliwe jedenastki

W środku pola gospodarzy może wystąpić Marc Casadó. Antonio Hidalgo w rozmowie z RAC1 podkreślił jego znaczenie dla zespołu. – Wnosi do nas ambicję i rywalizacyjność. Ma też jakość na pozycji defensywnego pomocnika i jest bardzo agresywny bez piłki – ocenił trener Deportivo. Hansi Flick również chwalił profesjonalizm oraz mentalność Casadó i wyraził zadowolenie z jego powrotu do gry po kontuzji.

W wypowiedzi przytoczonej przez FutbolFantasy Flick pozytywnie ocenił grę Frenkiego de Jonga na środku obrony, zaznaczając jednak, że jego naturalnym miejscem jest pomoc. Szkoleniowiec nie przesądził jeszcze, kto rozpocznie spotkanie, a kto pojawi się na boisku w jego dalszej fazie. W przewidywanej jedenastce Holender może zagrać obok Pedriego i Daniego Olmo, z kolei Wojciech Szczęsny ma rozpocząć mecz na ławce rezerwowych.

Oba poniższe zestawienia pozostają nieoficjalne. W wariancie 4-4-2 obronę Deportivo od lewej strony mogą stworzyć Quagliata, Giménez, Loureiro i Altimira. W formacji ofensywnej Barcelony z lewej strony ma wystąpić Gordon, na środku ataku Raphinha, a na prawym skrzydle Yamal.

Deportivo de A Coruña (4-4-2): Leo Román – Giacomo Quagliata, José María Giménez, Miguel Loureiro, Adrià Altimira – Yeremay Hernández, Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano – Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo

FC Barcelona (4-3-3): Joan García – João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García – Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong – Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Kto nie zagra w meczu Deportivo – Barcelona?

Bright Ede pozostaje niedostępny z powodu urazu ścięgna podkolanowego. Piłkarz wrócił już do treningów, ale nie jest jeszcze gotowy do gry. Lorenzo Amatucci jest zagrożony zawieszeniem, jednak w starciu z Barceloną nie musi pauzować za kartki.

Flick nie może skorzystać z Roony’ego Bardghjiego, który leczy uraz kolana, a także zmagającego się z kontuzją kostki Xaviego Esparta Fonta. Fermín López pauzuje natomiast z powodu czerwonej kartki.

Pod znakiem zapytania stoją występy Marca Bernala, narzekającego na dolegliwości fizyczne, oraz Hamzy Abdelkarima, u którego zdiagnozowano uraz mięśniowy. Niepewny jest również stan zdrowia Alejandro Baldego, zmagającego się z urazem kostki, a także dyspozycja Jordiego Pesquera.