Zdjęcie kontekstowe: Alejandro Berenguer Remiro z Athletic podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Athletic Bilbao a RCD Espanyol, rozegranego na stadionie San Mamés w Bilbao 20 listopada 2026 roku w Hiszpanii — Agencia LOF/Alamy Live News / LOF Agency, Agencia LOF / alamy Na zdjęciu: Alejandro Berenguer Remiro z Athletic podczas meczu LaLiga EA Sports pomiędzy Athletic Bilbao a RCD Espanyol, rozegranego na stadionie San Mamés w Bilbao 20 listopada 2026 roku w Hiszpanii

Athletic Bilbao wygrał 4:3. Dublet Niño nie wystarczył Maladze

Na stadionie La Rosaleda w sobotnim spotkaniu La Ligi Malaga podejmowała Athletic Bilbao. Goście zdobyli aż cztery bramki jeszcze przed przerwą, ale tak pokaźna zaliczka nie zapewniła im spokojnej drugiej połowy.

Wynik w 27. minucie otworzył Oihan Sancet, który wykorzystał podanie Nico Williamsa. Siedem minut później na 0:2 podwyższył Álex Berenguer i gospodarze znaleźli się w trudnym położeniu.

Jens-Lys Cajuste dał Maladze nadzieję w 36. minucie, trafiając po podaniu Davida Larrubii. Odpowiedź Athleticu była jednak błyskawiczna. Już dwie minuty później Nico Williams po asyście Iñakiego Williamsa przywrócił gościom dwubramkową przewagę. W 44. minucie kolejny cios zadał Hugo Rincón. Do szatni zespoły zeszły przy wyniku 1:4.

Po zmianie stron obraz spotkania się zmienił. Dziennik „Mundo Deportivo” opisywał drugą połowę jako okres dominacji Malagi i ponawianych ataków gospodarzy. Już w 49. minucie Adrián Niño zdobył bramkę na 2:4, rozpoczynając odrabianie strat.

W 82. minucie Niño ponownie wpisał się na listę strzelców i przewaga gości stopniała do jednego gola. Końcówka znów nabrała rumieńców, lecz Malaga nie doprowadziła do wyrównania. Athletic utrzymał zwycięstwo 4:3.

Malaga – Athletic Bilbao 3:4 (1:4)

Bramki: 0:1 Oihan Sancet 27′, 0:2 Álex Berenguer 34′, 1:2 Jens-Lys Cajuste 36′, 1:3 Nico Williams 38′, 1:4 Hugo Rincón 44′, 2:4 Adrián Niño 49′, 3:4 Adrián Niño 82′.