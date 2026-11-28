28 listopada 2026 r., Stadio Olimpico Grande Torino, Turyn, Włochy, Torino FC – SS Lazio, Serie A, sezon 2026–2027. Christos Mandas z SS Lazio świętuje po tym, jak jego kolega z drużyny Gustav Isaksen strzelił drugiego gola dla zespołu, dając mu prowadzenie 2:0 w trakcie meczu. — Cerberus Sport / alamy Na zdjęciu: 28 listopada 2026 r., Stadio Olimpico Grande Torino, Turyn, Włochy, Torino FC – SS Lazio, Serie A, sezon 2026–2027. Christos Mandas z SS Lazio świętuje po tym, jak jego kolega z drużyny Gustav Isaksen strzelił drugiego gola dla zespołu, dając mu prowadzenie 2:0 w trakcie meczu.

Torino – Lazio: dwie asysty Zaccagniego, odpowiedź Adamsa nie wystarczyła

Lazio pokonało Torino 2:1 na Stadio Olimpico Grande Torino w sobotnim spotkaniu Serie A. Gospodarze zdobyli bramkę kontaktową w drugiej połowie, ale nie zdołali już odrobić strat.

Początek nie zapowiadał jednak takiego rozstrzygnięcia. W ocenie „La Gazzetta dello Sport” turyńczycy utrudniali rywalom grę wysokim pressingiem i szybkim rozgrywaniem piłki do przodu. Brakowało im jednak precyzji w wykończeniu akcji. Giovanni Simeone próbował otworzyć wynik, lecz jego uderzenie obronił Christos Mandas.

W 42. minucie to goście objęli prowadzenie. Mattia Zaccagni dośrodkował z rzutu rożnego, a Oliver Provstgaard trafił do siatki głową.

W 44. minucie Zaccagni zagrał do Gustava Isaksena w przestrzeń między Gvidasem Gineitisem a Alessiem Cacciamanim. Isaksen wykorzystał podanie i podwyższył na 2:0. Zaccagni zanotował drugą asystę, a rzymianie schodzili na przerwę z wyraźną zaliczką.

Po zmianie stron Simeone ponownie sprawdził Mandasa. Bramkarz Lazio odbił piłkę na słupek i jeszcze utrzymał czyste konto. W 62. minucie nie zatrzymał już Che Adamsa, który po zagraniu Gineitisa zdobył bramkę kontaktową.

Torino szukało wyrównania, ale w końcówce Gaetano Oristanio nie wykorzystał okazji, posyłając piłkę głową obok bramki. W 87. minucie żółtą kartkę otrzymał Saúl Coco. Wynik nie uległ już zmianie i Lazio obroniło prowadzenie.

Najbliższe spotkania obu drużyn zaplanowano na niedzielę 6 grudnia. Turyńczycy zmierzą się z Genoą o 12:30, a rzymianie zagrają z Atalantą o 15:00.

Torino – Lazio 1:2 (0:2)

Che Adams 62′ – Oliver Provstgaard 42′, Gustav Isaksen 44′.