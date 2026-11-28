Real Betis Balompié – Rayo Vallecano de Madrid – LaLiga EA Sports 2026/27 — Fran Santiago / getty Na zdjęciu: Real Betis Balompié – Rayo Vallecano de Madrid – LaLiga EA Sports 2026/27

Rayo Vallecano pokonało Real Betis 1:0. Rozstrzygnięcie po przerwie

Real Betis podejmował Rayo Vallecano w sobotę 28 listopada na Estadio de La Cartuja w Sewilli w ramach La Ligi. Do przerwy żadna z drużyn nie znalazła sposobu na pokonanie bramkarza rywali i utrzymywał się bezbramkowy remis.

Przełom przyniosła 72. minuta. Isi Palazón zanotował asystę, a Jorge de Frutos wpisał się na listę strzelców i dał gościom prowadzenie. Jak się później okazało, było to trafienie na wagę zwycięstwa.

Gospodarze nie zdołali już wyrównać. Betis zakończył spotkanie z 12 strzałami, w tym pięcioma celnymi, podczas gdy Rayo oddało 10 uderzeń, z czego trzy w światło bramki.

Trener Betisu po meczu nie ukrywał rozczarowania grą w ofensywie. – Zabrakło spokoju, by wyraźnie dostrzec wolne przestrzenie – ocenił Pellegrini. Jego zdaniem zespół grał zbyt pospiesznie i brakowało mu precyzji przy szukaniu podań otwierających dobrze zorganizowaną obronę Rayo. – To był mecz z bardzo małą kreatywnością – przyznał szkoleniowiec, który docenił również dobrą grę defensywną rywali.

Real Betis – Rayo Vallecano 0:1 (0:0)

Bramka: Jorge de Frutos 72′ (asysta: Isi Palazón).