Zdjęcie kontekstowe: FC Barcelona kontra Villarreal CF – LaLiga EA Sports 2026/27 — David Ramos / getty Na zdjęciu: FC Barcelona kontra Villarreal CF – LaLiga EA Sports 2026/27

Celta Vigo podejmie Villarreal w niedzielę, 29 listopada o godzinie 18:30 czasu polskiego na Estadio Balaídos w Vigo. Gospodarze zajmują 15. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 13 punktów. Goście plasują się na 10. pozycji i mają o dwa punkty więcej. Obie drużyny rozegrały po 13 spotkań.

Zespół Claudio Giráldeza przystąpi do rywalizacji po czwartkowej porażce u siebie z AFC Bournemouth (1:2) w Lidze Europy. Villarreal w środę pokonał natomiast na wyjeździe Slavię Praga (1:0) w Lidze Mistrzów. Zwycięskiego gola strzelił Tajon Buchanan po podaniu Ayoze Péreza.

Przewidywane jedenastki

Gospodarze mogą rozpocząć spotkanie w ustawieniu 3-4-3, z Ferranem Jutglą na środku ataku. Jak przekazał dziennik „Faro de Vigo”, Giráldez wyjaśnił, że mniejszy udział napastnika w ostatnich meczach nie wynikał z problemów fizycznych – wówczas do wyjściowego składu lepiej pasował Pablo Durán. Nie przesądza to jednak o wyborze na niedzielne starcie.

W drużynie Íñigo Péreza można spodziewać się ustawienia 4-4-2, z Georges’em Mikautadze i Alberto Moleiro w ataku. Poniższe jedenastki są jedynie przewidywane, a nie potwierdzone.

Celta Vigo (3-4-3): Ionuț Radu – Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres – Javi Galán, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Aleix Febas – Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà.

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi – Carlos Romero, Renato Veiga, Logan Costa, Alex Freeman – Tani Oluwaseyi, Pape Gueye, Santi Comesaña, Tajon Buchanan – Georges Mikautadze, Alberto Moleiro.

Kto nie zagra? Absencje i wątpliwości kadrowe

W Celcie za żółte kartki pauzuje Yoel Lago. Niedostępny pozostaje również Miguel Román González, który wrócił do treningów po operacji kolana. Pod znakiem zapytania stoi występ Abdoulaye’a Faye’a z powodu choroby – jego stan jest oceniany na bieżąco, a powrót przewidywany za kilka dni. Niepewny pozostaje też udział Hugo Gonzáleza, który leczy uraz uda, co wiąże się z prognozowaną pauzą na około jeden–dwa tygodnie.

Borja Iglesias i Carl Starfelt otrzymali zgodę medyczną i znaleźli się w kadrze na mecz z Villarrealem. Jak relacjonuje serwis „FutbolFantasy”, Giráldez zaznaczył jednak, że obaj mogą dostać minuty, lecz nie są jeszcze gotowi na rozegranie pełnego spotkania. Ich powrót poszerza pole manewru trenera, ale nie oznacza automatycznie pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce.

W Villarrealu zawieszony jest Pau Navarro, ukarany czerwoną kartką będącą konsekwencją dwóch żółtych. Alassane Diatta nie zagra z powodu urazu mięśniowego, a jego powrót przewidywany jest na początek grudnia. Wątpliwości dotyczą Nathana Saliby zmagającego się z kontuzją kostki. Przewidywany termin jego powrotu to początek stycznia 2027 roku, choć kwestia występu w niedzielnym meczu formalnie wciąż pozostaje nierozstrzygnięta.

Gerard Moreno, Ilias Akhomach i Juan Foyth są dostępni. O tym, czy i w jakim wymiarze czasowym zagrają przeciwko Celcie, zadecyduje Pérez.