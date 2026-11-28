Zdjęcie kontekstowe: Juventus – Omonia FC, Liga Europy UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka — Valerio Pennicino / getty Na zdjęciu: Juventus – Omonia FC, Liga Europy UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka

Como – Juventus pod znakiem decyzji kadrowych

Como podejmie Juventus jako piąty zespół tabeli Serie A z dorobkiem 26 punktów. Turyńczycy zajmują siódme miejsce i mają na koncie 21 oczek. Przed niedzielnym spotkaniem Cesc Fàbregas ma jednak do rozstrzygnięcia kilka kwestii kadrowych.

Na konferencji 28 listopada trener Como przekazał, że do jego dyspozycji wracają Assane Diao, Maxence Caqueret i Jayden Addai. Nie oznacza to jednak, że cała trójka pojawi się na boisku. Fàbregas zaznaczył, że Diao nie może rozpocząć meczu w podstawowym składzie i zamierza ostrożnie dawkować mu minuty.

– Diao może dać wiele rzeczy, na przykład zmienić styl gry. Cieszymy się, że wraca, to dodatkowa broń – powiedział Fàbregas na konferencji przed meczem z Juventusem.

Caqueret zdaniem szkoleniowca nie stracił kondycji fizycznej, choć jego gotowość będzie jeszcze oceniana. Z kolei Addai jest według trenera najmniej przygotowany z tej trójki.

Gospodarze nie skorzystają z Moise’a Keana, który leczy uraz uda, ani z Jesúsa Rodrígueza Caraballo, zmagającego się z kontuzją mięśniową. Pod znakiem zapytania pozostaje występ Willy’ego Kambwali z powodu dolegliwości fizycznych.

W Juventusie zabraknie Manuela Locatellego i Khéphrena Thurama z urazami kolan oraz Kenana Yıldıza z kontuzją stopy. Arkadiusz Milik nie zagra decyzją trenera. Nico González ma natomiast problem z łydką i jego występ pozostaje wątpliwy.

Możliwe składy na spotkanie Como – Juventus

Fàbregas odniósł się również do rywalizacji Jeana Buteza z Robertem Sánchezem. Wyjaśnił, że konkurencja podnosi poziom obu bramkarzy, a jednym z kryteriów wyboru jest świeżość. Nie przesądził jednak, który z nich rozpocznie niedzielne spotkanie.

Poniższe zestawienia to możliwe, niepotwierdzone jedenastki. W przypadku Edona Zhegrovy występ stoi pod znakiem zapytania ze względu na odsunięcie od zespołu decyzją klubu, mimo że znalazł się w przewidywanym składzie.

Como (4-2-3-1): Jean Butez – Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah, Álex Valle – Máximo Perrone, Lucas Da Cunha – Mattia Liberali, Nico Paz, Martin Baturina – Anastasios Douvikas.

Juventus (3-4-2-1): Guglielmo Vicario – Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Jhon Lucumí – Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Zeki Çelik – Edon Zhegrova, Nick Woltemade – Randal Kolo Muani.

Spotkanie Serie A sezonu 2026/27 odbędzie się w niedzielę, 29 listopada, na Stadio Giuseppe Sinigaglia w Como. Początek o godzinie 20:45 czasu polskiego.