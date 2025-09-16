Real postawił na Mbappe. Vinicius pogodzony z nową rolą

Kylian Mbappe to w tej chwili lider Realu Madryt i największa gwiazda drużyny. Xabi Alonso dokonał zmian personalnych, a Vinicius Junior otrzymał nową rolę. Brazylijczyk jest z nią pogodzony - poinformowano na antenie El Chiringuito.

fot. LE PICTORIUM Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Vinicius rozczarowany, ale nie ma pretensji. Pracuje na sukces Mbappe

Kylian Mbappe od początku sezonu błyszczy w ekipie Realu Madryt. W czterech ligowych meczach zdobył cztery bramki, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Nie ulega wątpliwościom, że to obecnie największa gwiazda na Santiago Bernabeu. Xabi Alonso po przybyciu do klubu wprowadził korekty w drużynie, a dodatkowo zmieniły się notowania niektórych piłkarzy. Nową rolę otrzymał Vinicius Junior, który nie jest już nietykalny.

W przeciwieństwie do Carlo Ancelottiego, Alonso nie boi się posadzić Viniciusa na ławce rezerwowych lub ściągnąć go z boiska, gdy nie radzi sobie najlepiej. Jeszcze w poprzednim sezonie grał niemal wszystko, niezależnie od tego, w jakiej był dyspozycji. Real Madryt obecnie w pełni stawia na Mbappe, a Brazylijczyk musi pracować na sukces swojego kolegi z linii ataku.

Vinicius jest oczywiście rozczarowany faktem, że mniej znaczy dla zespołu, ale klub nie musi się obawiać. Zamierza konsekwentnie pracować dla dobra zespołu i liczy, że z czasem Alonso bardziej mu zaufa. W przeszłości współpracował już na podobnych zasadach z Karimem Benzemą, który stworzył z Viniciusem zabójczy duet i sięgnął po Złotą Piłkę.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast przyszłość Viniciusa, który ma umowę ważną tylko do 2027 roku. Real chce ją przedłużyć, a w przypadku braku porozumienia zamierza sprzedać piłkarza.