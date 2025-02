Real Madryt zatrzyma gwiazdora na dłużej? Trwają negocjacje

PA Images / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i piłkarze Realu Madryt

Vinicius negocjuje nowy kontrakt. Zostanie w Realu?

Aktualny kontrakt Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku. Co więcej, 24-letni skrzydłowy jest stale kuszony przez zespoły z Arabii Saudyjskiej, które są w stanie obsypać go złotem. Dlatego włodarze hiszpańskiego klubu rozpoczęli już negocjacje ze swoim gwiazdorem w sprawie przedłużenia umowy. Nowe informacje w tym temacie ujawnił portal “Relevo.com”, według którego rozmowy między stronami ruszyły dwa tygodnie temu.

Królewscy chcą lepiej zabezpieczyć przyszłość 37-krotnego reprezentanta Brazylii, a sam piłkarz również planuje kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabeu. Póki co Real Madryt nie dogadał się z Viniciusem Juniorem co do wysokości wynagrodzenia, ale panuje optymizm, gdyż wola klubu i zawodnika jest taka sama. W tym momencie trwa tak zwane “przeciąganie liny”, ponieważ każda ze stron oczywiście pragnie wynegocjować jak najkorzystniejsze dla siebie warunki.

Skuteczny skrzydłowy z powodzeniem występuje w barwach drużyny Los Blancos od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się do stolicy Hiszpanii za 45 milionów euro z macierzystej ekipy – Flamengo. Choć początki 24-latka w zespole Królewskich nie były udane, to z biegiem czasu trzeba sobie powiedzieć, że Real Madryt nie pomylił się w ocenie potencjału Viniciusa Juniora. Przypomnijmy, że brazylijska gwiazda wygrała nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu.