„VAR wymyślono, żeby Real Madryt przestał kraść”. To słowa legendy

11:33, 4. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Podcast "Enfocados"

Arturo Vidal znów uderza w Real Madryt. Były pomocnik Barcelony twierdzi, że VAR wprowadzono przez decyzje na korzyść Królewskich.

Sędzina przy systemie VAR
ANP / Alamy Na zdjęciu: Sędzina przy systemie VAR

Arturo Vidal uderzył w Real Madryt

Były pomocnik m.in. FC Barcelony i Bayernu Monachium, Arturo Vidal, znów wywołał burzę. W podcaście „Enfocados” wrócił do swoich meczów z Realem Madryt i nie gryzł się w język.

– Tak, czułem się okradziony przez Real. W dwóch meczach Ligi Mistrzów z Bayernem, gdy nas wyeliminowali – powiedział Chilijczyk. I dodał jeszcze mocniej: – Dlatego wymyślono VAR, żeby już więcej nie kradli.

Wraca temat dwumeczu z 2017 roku

Vidal nawiązał do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z sezonu 2016/17. W rewanżu w Madrycie Bayern przegrał po dogrywce 2:4. Chilijczyk zobaczył wtedy drugą żółtą kartkę po interwencji, w której – jak twierdzi – najpierw trafił w piłkę. Kontrowersje wzbudziły też gole Realu, po których pojawiały się powtórki sugerujące spalone.

Po tamtym spotkaniu ówczesny szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge mówił wprost: „Zostaliśmy oszukani”.

Vidal nie pierwszy raz

Vidal od lat otwarcie krytykuje Real i sędziowanie w meczach z Królewskimi. Jego najnowsze słowa szybko obiegły hiszpańskie media i wywołały falę komentarzy wśród kibiców.

Chilijczyk, który obecnie kończy karierę w Colo-Colo, przyznał też, że po zakończeniu gry chce zostać trenerem. – Kocham futbol i chcę dalej z nim żyć – podkreślił.

