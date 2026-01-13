Trzy gwiazdy nie chciały Alonso w Realu. Ujawniono nazwiska

Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu Madryt. Jak podaje ESPN zwolennikami jego zwolnienia byli trzej piłkarze. Źródło ujawniło, że chodzi o Jude'a Bellinghama, Fede Valverde i Viniciusa Juniora.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Vinicius, Bellingham i Valverde – oni „zwolnili” Alonso z Realu

Xabi Alonso miał być trenerem, który zostanie w Madrycie na lata. Los tak chciał, że jego kadencja zakończyła się już po sześciu miesiącach. Powodem rozstania wcale nie były wyniki, ponieważ jego bilans był więcej niż przyzwoity. W 34 meczach we wszystkich rozgrywkach odniósł 24 zwycięstwa, 4 razy remisował i tylko 6 razy przegrał. Średnio pod jego wodzą zdobywali 2,24 punktu na mecz.

Problemem były natomiast relacje Alonso z zawodnikami, a właściwie ich brak. O rozłamie w szatni pisano już na początku sezonu. Z tygodnia na tydzień wypływały w mediach nowe fakty, które nie sprzyjały pozycji hiszpańskiego trenera.

Nowe fakty ws. rozstania na linii Xabi Alonso – Real Madryt przekazał serwis ESPN. Ich zdaniem w szatni były trzy gwiazdy, które optowały za zwolnieniem szkoleniowca. Źródło ujawniło ich nazwiska: Vinicius Junior, Jude Bellingham i Federico Valverde. 44-latek mógł też liczyć na wsparcie części zawodników. Murem za Alonso byli: Raul Asencio, Arda Guler, Kylian Mbappe czy Aurelien Tchouameni.

Królewscy we wtorek (13 stycznia) po raz pierwszy trenowali pod okiem nowego trenera. Odpowiedzialność za wyniki spoczywa teraz na barkach dotychczasowego opiekuna Castilli – Alvaro Arbeloi. Jego debiut będzie miał miejsce w środę (14 stycznia).