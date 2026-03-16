Joan Laporta pokonał Victora Fonta i ponownie został prezesem Dumy Katalonii. Plan 63-latka na nową kadencję zawiera sześć punktów, przekonuje portal Barcelona Universal.

Laporta wypełni swój plan? Barcelona ma nadzieję

W niedzielę odbył się nie tylko mecz z Sevillą, ale także się długo wyczekiwane wybory. Kilka godzin po zamknięciu głosowania Barcelona opublikowała oficjalne wyniki – Joan Laporta przekonał do siebie 68,18 procent socios i pokonał Victora Fonta.

Po ogłoszeniu ostatecznych rezultatów Laporta wygłosił przemówienia. Doświadczony działacz podziękował swojemu elektoratowi i zapowiedział aktywne działanie w najbliższej przyszłości. Jakie cele chce zrealizować nowy-stary prezes Blaugrany? Portal Barcelona Universal podsumowuje plan działania 63-latka.

Joan Laporta – plan na nową kadencję:

powrót do zasady 1:1 Financial Fair Play transfer napastnika i środkowego obrońcy finalizacja projektu Spotify Camp Nou pełne zaufanie Hansiemu Flickowi definitywny transfer Marcusa Rashforda uhonorowanie Leo Messiego – mecz i pomnik

Wszystko wskazuje na to, że punkt drugi, a więc transfer napastnika, nie jest zależy ani o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ani od pozyskania Rashforda. W przypadku Flicka wszystko zostało już ustalone. .