To plan Laporty na nową kadencję. Sześć punktów, Messi i transfery

14:44, 16. marca 2026
Michał Stompór
Joan Laporta pokonał Victora Fonta i ponownie został prezesem Dumy Katalonii. Plan 63-latka na nową kadencję zawiera sześć punktów, przekonuje portal Barcelona Universal.

Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wypełni swój plan? Barcelona ma nadzieję

W niedzielę odbył się nie tylko mecz z Sevillą, ale także się długo wyczekiwane wybory. Kilka godzin po zamknięciu głosowania Barcelona opublikowała oficjalne wyniki – Joan Laporta przekonał do siebie 68,18 procent socios i pokonał Victora Fonta.

Po ogłoszeniu ostatecznych rezultatów Laporta wygłosił przemówienia. Doświadczony działacz podziękował swojemu elektoratowi i zapowiedział aktywne działanie w najbliższej przyszłości. Jakie cele chce zrealizować nowy-stary prezes Blaugrany? Portal Barcelona Universal podsumowuje plan działania 63-latka.

Joan Laporta – plan na nową kadencję:

  1. powrót do zasady 1:1 Financial Fair Play
  2. transfer napastnika i środkowego obrońcy
  3. finalizacja projektu Spotify Camp Nou
  4. pełne zaufanie Hansiemu Flickowi
  5. definitywny transfer Marcusa Rashforda
  6. uhonorowanie Leo Messiego – mecz i pomnik

Wszystko wskazuje na to, że punkt drugi, a więc transfer napastnika, nie jest zależy ani o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ani od pozyskania Rashforda. W przypadku Flicka wszystko zostało już ustalone. Natomiast w kwestii Camp Nou znamy datę ukończenia budowy.

