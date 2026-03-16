Laporta wypełni swój plan? Barcelona ma nadzieję
W niedzielę odbył się nie tylko mecz z Sevillą, ale także się długo wyczekiwane wybory. Kilka godzin po zamknięciu głosowania Barcelona opublikowała oficjalne wyniki – Joan Laporta przekonał do siebie 68,18 procent socios i pokonał Victora Fonta.
Po ogłoszeniu ostatecznych rezultatów Laporta wygłosił przemówienia. Doświadczony działacz podziękował swojemu elektoratowi i zapowiedział aktywne działanie w najbliższej przyszłości. Jakie cele chce zrealizować nowy-stary prezes Blaugrany? Portal Barcelona Universal podsumowuje plan działania 63-latka.
Joan Laporta – plan na nową kadencję:
- powrót do zasady 1:1 Financial Fair Play
- transfer napastnika i środkowego obrońcy
- finalizacja projektu Spotify Camp Nou
- pełne zaufanie Hansiemu Flickowi
- definitywny transfer Marcusa Rashforda
- uhonorowanie Leo Messiego – mecz i pomnik
Wszystko wskazuje na to, że punkt drugi, a więc transfer napastnika, nie jest zależy ani o przyszłości Roberta Lewandowskiego, ani od pozyskania Rashforda. W przypadku Flicka wszystko zostało już ustalone. Natomiast w kwestii Camp Nou znamy datę ukończenia budowy.