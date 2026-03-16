Flick dogadany z Deco. Świetne informacje dla Barcelony!

Hansi Flick czekał na wyniki wyborów prezydenckich w Barcelonie. Jest już dogadany z Deco w sprawie nowego kontraktu. Będzie kontynuował współpracę z Joanem Laportą - ujawnia "Sport".

Joan Laporta wygrał wybory i pozostanie prezydentem Barcelony do 2031 roku. Zdominował swojego kontrkandydata, zgarniając aż 68 procent głosów. To dobra wiadomość dla tych, którzy uważają, że klub pod jego wodzą zmierza w odpowiednim kierunku. Nie jest też tajemnicą, że Laporta miał poparcie zdecydowanej większości obecnej drużyny, a także samego Hansiego Flicka. Jego zwycięstwo oznacza, że niemiecki szkoleniowiec będzie kontynuował swoją pracę w Katalonii.

Flick od jakiegoś czasu był już dogadany z Deco w sprawie nowej umowy, ważnej do 2028 roku. Czekał na jej ogłoszenie do wyników wyborów, gdyż liczył na dalszą współpracę z Laportą. Wkrótce Barcelona powinna przekazać oficjalne wieści – ujawnia „Sport”.

Dla Flicka pozostanie w Barcelonie od zawsze było priorytetem. Nie chce jednak wiązać się na dłuższy okres, gdyż w każdym momencie może zdecydować o zakończeniu trenerskiej kariery. Blaugrana idzie mu więc na rękę, dogadując tak krótkie umowy.

Pod wodzą Flicka Barcelona zdominowała w poprzednim sezonie krajowe podwórko, wygrywając mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. W tej kampanii również pozostaje faworytem w walce o tytuł, a także liczy się w grze o Ligę Mistrzów. Niemiec świetnie sobie radzi, mimo trudnych warunków panujących w klubie.