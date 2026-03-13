Laporta podał datę. Wtedy zostanie ukończone Camp Nou

Joan Laporta, przygotowujący się do niedzielnych wyborów, poruszył kilka istotnych kwestii. Kiedy Barcelona będzie mogła występować na ukończonym Camp Nou? Znamy datę.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta (FC Barcelona - Real Oviedo)

Laporta otwarcie o Camp Nou. Znamy datę

Camp Nou ciągle podlega szeroko zakrojonej przebudowie. Chociaż Barcelona już od dłuższego czasu podejmuje rywali na swoim macierzystym stadionie, to obiekt nadal nie został ukończony. I nie zanosi się na to, by finalizacja prac nastąpiła w tym sezonie. Joan Laporta nie pozostawia złudzeń.

Prezes Blaugrany, który walczy o reelekcję, tuż przed nadchodzącymi wyborami wypowiedział się na temat domu Dumy Katalonii. Camp Nou zostanie oddane do użytku w „pełnej krasie” dopiero w 2028 roku. Wtedy zostaną ukończone prace nad dachem.

Kilka dni temu Barcelona trzymała zgodę na otwarcie kolejnej części stadionu Spotify Camp Nou. Dotychczas stadion mógł pomieścić dokładnie 45 401 widzów. Natomiast po otwarciu nowych sektorów pojemność wzrośnie do 62 657 miejsc.