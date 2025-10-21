Thiago Alcantara zastąpi Flicka?! Bezkrólewie w Barcelonie na El Clasico

Flick nie weźmie udziału w El Clasico. Kto poprowadzi Barcelonę?
FC Barcelona i Real Madryt po 9. kolejkach La Liga to dwie najlepsze drużyny w tabeli. Na ten moment na fotelu lidera są Królewscy, wyprzedzając Dumę Katalonii o 2 punkty. W niedzielę (26 października) odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Clasico. Ciekawostką jest fakt, że w poprzednim roku jeden z najbardziej elektryzujących meczów na świecie również był rozgrywany tego samego dnia.
Tym razem jedna z drużyn będzie musiała poradzić sobie bez trenera. W poprzedniej kolejce Hansi Flick zobaczył dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Oznacza to, że jeśli zawieszenie nie zostanie anulowane, to 60-latek nie usiądzie na ławce trenerskiej.
Kibice katalońskiego klubu zachodzą w głowę, kto zajmie miejsce Flicka przy linii bocznej. Na platformie X viralem poniósł się post, że obowiązki pierwszego trenera na mecz z Realem Madryt przejmie Thiago Alcantara, czyli jeden z asystentów, a w dodatku były piłkarz.
Oczywiście kandydatura Thiago Alcantary jest jak najbardziej możliwa, ale prawdopodobnie przy linii bocznej w El Clasico stanie inny z asystentów. W poprzednim sezonie byliśmy świadkami podobnej sytuacji, czyli Flick był zawieszony, ale nie na jeden, a dwa mecze. Wtedy w roli pierwszego trenera drużynę prowadził Marcus Sorg. 59-latek w przeszłości pracował razem z Flickiem w reprezentacji Niemiec. Wcześniej pełnił rolę asystenta Joachima Loewa oraz odpowiadał za wyniki młodzieżowych drużyn Bayernu i kadry Niemiec.