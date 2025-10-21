Thiago Alcantara zastąpi Flicka?! Bezkrólewie w Barcelonie na El Clasico

FC Barcelona w najbliższą niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico. Hansi Flick nie weźmie udziału w meczu ze względu na zawieszenie. Wśród kibiców panuje przekonanie, że zastąpi go Thiago Alcantara.

Flick nie weźmie udziału w El Clasico. Kto poprowadzi Barcelonę?

FC Barcelona i Real Madryt po 9. kolejkach La Liga to dwie najlepsze drużyny w tabeli. Na ten moment na fotelu lidera są Królewscy, wyprzedzając Dumę Katalonii o 2 punkty. W niedzielę (26 października) odbędzie się pierwsze w tym sezonie El Clasico. Ciekawostką jest fakt, że w poprzednim roku jeden z najbardziej elektryzujących meczów na świecie również był rozgrywany tego samego dnia.

Tym razem jedna z drużyn będzie musiała poradzić sobie bez trenera. W poprzedniej kolejce Hansi Flick zobaczył dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Oznacza to, że jeśli zawieszenie nie zostanie anulowane, to 60-latek nie usiądzie na ławce trenerskiej.

Kibice katalońskiego klubu zachodzą w głowę, kto zajmie miejsce Flicka przy linii bocznej. Na platformie X viralem poniósł się post, że obowiązki pierwszego trenera na mecz z Realem Madryt przejmie Thiago Alcantara, czyli jeden z asystentów, a w dodatku były piłkarz.

🚨| If Hansi Flick’s red card is not lifted, Thiago Alcântara is expected take charge on the sidelines for FC Barcelona during El Clásico.



The assistant coach will step in as acting coach, possibly marking his first official appearance in a managerial role for Barça in one of… pic.twitter.com/Oeir5W9kzr — forblaugrana (@forblaugrana) October 21, 2025

Oczywiście kandydatura Thiago Alcantary jest jak najbardziej możliwa, ale prawdopodobnie przy linii bocznej w El Clasico stanie inny z asystentów. W poprzednim sezonie byliśmy świadkami podobnej sytuacji, czyli Flick był zawieszony, ale nie na jeden, a dwa mecze. Wtedy w roli pierwszego trenera drużynę prowadził Marcus Sorg. 59-latek w przeszłości pracował razem z Flickiem w reprezentacji Niemiec. Wcześniej pełnił rolę asystenta Joachima Loewa oraz odpowiadał za wyniki młodzieżowych drużyn Bayernu i kadry Niemiec.