Tego obawia się Barcelona. Niechciany scenariusz ws. gwiazdy się ziści

09:47, 3. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Marca

Barcelona, gdyby tylko miała taką możliwość, zablokowałaby swoim zawodnikom możliwość wyjazdu na zgrupowania reprezentacji. Marca twierdzi, że już niedługo Blaugrana znowu może mocno ucierpieć.

Lamine Yamal (FC Barcelona - Paris Saint-Germain)
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (FC Barcelona - Paris Saint-Germain)

Barcelona znowu ucierpi?

W tym roku zaplanowano łącznie aż sześć przerw reprezentacyjnych. Marzec, czerwiec, wrzesień, październik i listopad – to miesiące, w których narodowe kadry rozegrały lub rozegrają po dwa mecze. Kalendarz jest napięty, na czym cierpią wszyscy, łącznie z samymi piłkarzami i klubami. Najwięksi także mocno odczuwają dodatkowe spotkania. W tym gronie oczywiście znajduje się również Barcelona.

Do pojedynku z PSG Blaugrana przystąpiła bez Joana Garcii, Gaviego, Femina Lopeza i Raphinhii. Na szczęście Hansi Flick mógł skorzystać z Lamine’a Yamala, który zaledwie trzy dni wcześniej wrócił do jego dyspozycji po kontuzji. Uraz, którego 18-latek doznał podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, wyłączył go ze starć z Valencią, Newcastle, Getafe i Realem Oviedo.

Barcelona obawia się, że jeżeli Yamal zostanie powołany na październikowe mecze z Gruzją i Bułgarią, to znowu może wrócić do klubu nie w pełni sił. Hansi Flick chce uniknąć sytuacji, w której jedna z największych gwiazd po raz kolejny nie będzie dostępna przez dłuższy czas. Jednak wszystko wskazuje na to, że nastolatek znowu stawi się na spotkaniach kadry. Marca twierdzi, że Luis de La Fuente nie zamierza rezygnować z powołania wychowanka Dumy Katalonii.

Lamine Yamal w tym roku wystąpił we wszystkich potyczkach w narodowych barwach. Napastnik ma za sobą sześć starć, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.

