Lamine Yamal to 16-letni talent i wychowanek FC Barcelony

Nastolatek obecnie reprezentuje barwy młodzieżowej kadry Hiszpanii

Luis de la Fuente chce powołać go na zgrupowanie seniorów La Furia Roja

FC Barcelona. Lamine Yamal otrzyma powołanie do reprezentacji Hiszpanii

Lamine Yamal to jeden z największych talentów w kadrze FC Barcelony. Zaledwie 16-letni piłkarz ma już na koncie trzy mecze w koszulce Blaugrany, w tym dwa w obecnym sezonie. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro, co oczywiście nie jest wiążące, ale świadczy o tym, że nastolatek ma potencjał.

Wychowanek FCB to młodzieżowy reprezentant Hiszpanii. Jednak brak występów w szeregach seniorów umożliwia mu zmianę narodowej kadry, do czego bez wątpienia nie chce dopuścić La Furia Roja. Dlatego, zgodnie z informacjami Mundo Deportivo, Yamal otrzyma powołanie na kolejne zgrupowanie pod wodzą Luisa de la Fuente i ma zaliczyć debiut.

W maju można było przeczytać, że Lamine Yamal nie wyobraża sobie gry dla Hiszpanii, ponieważ na seniorskim szczeblu chciałby grać dla kraju swojego ojca, czyli Maroko. Oprócz Lwów Atlasu 16-latek może występować także w kadrze Gwinei Równikowej.