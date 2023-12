PressFocus/ Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Starcie Barcelona – Girona było awizowane jako hit 16. kolejki La Liga

Jako pierwsi do siatki trafili goście. Autorem trafienia był Artem Dowbyk

Barca szybko odpowiedziała, a Gazzanigę pokonał Lewandowski

Barcelona – Girona: Lewandowski szybko odpowiada Dowbykowi

Derby Katalonii miały faworyta, nie aż tak wyraźnego. Barcelona była oceniana nieco wyżej, jednak nikt nie przekreślał szans Girony. I to właśnie goście jako pierwsi trafili do siatki. W 12. minucie podopieczni Michela ruszyli z szybkim atakiem – Wiktor Cygankow z prawej strony dograł do Artema Dowbyka, a ten kapitalnym strzałem zaskoczył Inakiego Penę. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki strzeżonej przez golkipera zastępującego Marca-Andre ter Stegena.

Gola otwierającego mecz Barcelona – Girona możecie zobaczyć poniżej:

Blaugrana wyrównała już siedem minut później, a Paulo Gazzanigę pokonał nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski bezbłędną główką zamknął dośrodkowanie posłane przez Raphinhę: