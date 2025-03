Szczęsny rozmawia ws. nowego kontraktu. Procedura formalnie ruszyła

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny i Barcelona rozpoczęli negocjacje

Wojciech Szczęsny do Barcelony dołączył w lecie 2024 roku na skutek kontuzji, której doznał Marc-Andre ter Stegen. Były reprezentant Polski został do Dumy Katalonii ściągnięty prosto z wakacji, bowiem jakiś czas wcześniej ogłosił on, że kończy piłkarską karierę. Z tego też powodu, że popularny “Szczena” musiał dojść do formy, sporo czasu zajęło to, aby zadebiutował on w barwach nowego klubu.

Finalnie pierwszy występ zanotował w meczu Pucharu Króla, ale od tamtego momentu z bramki i podstawowej jedenastki już nie wyskoczył, stanowiąc o sile zespołu Hansiego Flicka. Przed dołączeniem do Barcelony Szczęsny podpisał jednak umowę do końca sezonu, przez co konieczne są rozmowy nt. jej przedłużenia. Obie strony są takim scenariuszem zainteresowane, więc nie powinno być z tym problemów. Według informacji przekazanych przez Nicola Schira na platformie X (dawniej Twitter), Barcelona formalnie otworzyła procedurę negocjacyjną.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał 14 spotkań, w których zanotował osiem czystych kont. 34-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na milion euro. Być może nowa umowa podpisana z zespołem ze stolicy Katalonii będzie jego ostatnim kontraktem w karierze.

