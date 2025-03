Barcelona i Neymar latem? Deco mówi wprost o podjętej decyzji

Neymar nie zostanie nowym piłkarzem Barcelony. Deco odrzucił tę możliwość przez wzgląd na to, że gwiazdor miał sporo problemów ze zdrowiem i ogólnie nie jest w najlepszej kondycji żeby wrócić do Europy, o czym poinformował kataloński dziennik "Sport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar, Barcelona

Deco wykluczył możliwość transfery Neymara

Neymar zaoferował się Barcelonie w sprawie powrotu do klubu tego lata już jakiś czas temu. Brazylijski gwiazdor chciałby móc jeszcze raz wystąpić w koszulce Dumy Katalonii i wybiec na nowe, zmodernizowane Camp Nou. M.in. dlatego w ostatnim czasie wrócił on do Santosu, gdzie powoli odbudowuje dawną formę i wraca do blasku sprzed pobytu w Arabii Saudyjskiej.

Niemniej to, że sam Neymar chce wrócić do Barcelony nie oznacza, że także klub chce takiej transakcji. Według informacji przekazanych przez kataloński dziennik “Sport”, Deco wykluczył możliwość ponownego zakontraktowania Neymara latem. Wszystko bowiem przez fakt, że władze Dumy Katalonii mają wątpliwości co do stanu zdrowia gwiazdora, który w ostatnich latach miało sporo problemów zdrowotnych oraz jego ogólnej kondycji, bowiem dopiero teraz zaczął grać regularnie po długiej przerwie.

Neymar w tym sezonie w barwach brazylijskiego Santosu którego jest wychowankiem rozegrał dziewięć spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Skrzydłowy powrócił także do reprezentacji Brazylii po dość długiej przerwie. Serwis “Transfermarkt” wycenia Neymara aktualnie na 15 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

