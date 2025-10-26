Szczęsny powstrzymał Mbappe! Barcelona nadal w grze [WIDEO]

Wojciech Szczęsny w 51. minucie rywalizacji obronił rzut karny, który uderzał Kylian Mbappe. Polak kapitalnie interweniował, tak, jak chociażby podczas mundialu w Katarze.

Szczęsny lepszy od Mbappe, Polak wygrywa wojnę nerwów

Real Madryt w dzisiejszym El Clasico jest zdecydowanie lepszy od piłkarzy FC Barcelony. Pierwsza połowa znacząco pokazała, że Królewscy mają po prostu więcej argumentów. Wydaje się, że mogło być nawet więcej, niż tylko 2:1 – takim bowiem wynikiem zakończyła się ta rywalizacja przed zmianą stron.

Niemniej po zmianie stron obraz meczu nieco bardziej się wyrównał i można nawet powiedzieć, że piłkarze Dumy Katalonii wyszli w jakiś sposób odmienieni na drugą odsłonę gry. Jednak nic z tego, skoro w 51. minucie meczu po dobrej akcji Realu sędzia zdecydował się podyktować rzut karny. Pierwotnie arbiter pokazywał, że nic nie było, ale po kolejnej tego dnia konsultacji z sędziami VAR, zmienił zdanie.

𝗪𝗢𝗝𝗖𝗜𝗘𝗖𝗛 𝗦𝗭𝗖𝗭𝗘̨𝗦𝗡𝗬 𝗕𝗥𝗢𝗡𝗜 𝗥𝗭𝗨𝗧 𝗞𝗔𝗥𝗡𝗬 𝗪 𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗖𝗢! 🔥



Piłkę ręką we własnej szesnastce zagrywał bowiem Eric Garcia. Do piłki podszedł oczywiście Kylian Mbappe, ale kapitanie w bramce pokazał się Wojciech Szczęsny. Polak odbił futbolówkę, która leciała gdzieś na średnim pułapie w jego prawą stronę. Właściwie przypomniały się więc interwencje naszego gracza z mundialu w Katarze, gdy bronił m.in. jedenastkę Leo Messiego.

Ogólnie można powiedzieć, że Wojciech Szczęsny zalicza dzisiaj bardzo dobry występ w El Clasico i to pomimo straty goli.

