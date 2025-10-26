Real Madryt prowadzi w El Clasico. Wielkie problemy Barcelony [WIDEO]

Kylian Mbappe dał prowadzenie Realowi w El Clasico
Real Madryt podejmował Barcelonę w niedzielnym meczu 10. kolejki La Liga. Na Santiago Bernabeu odbyło się długo wyczekiwane El Clasico, które przyciąga uwagę kibiców na całym świecie. Królewscy chcieli umocnić się na fotelu lidera, ale Duma Katalonii przyjechała do stolicy Hiszpanii po serii czterech spotkań bez porażki przeciwko wielkiemu rywalowi.
W ekipie Barcelony zabrakło m.in. kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, a w bramce wystąpił Wojciech Szczęsny, który tymczasowo zastępuje Joana Garcię.
Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy raz po raz stwarzali groźne sytuacje. Już na początku meczu sędzia wskazał na rzut karny dla Realu, jednak po chwili anulował swoją decyzję. Następnie piłka wpadła do siatki po akcji Kyliana Mbappe, ale gol został anulowany z powodu spalonego.
Napastnik Królewskich dopiął jednak swego w 22. minucie. Jude Bellingham precyzyjnie podał do Mbappe, a Francuz w sytuacji sam na sam pokonał Szczęsnego. Dla reprezentanta Francji było to 11 trafienie w trakcie tego sezonu w La Liga i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzleców.
Przed przerwą Barcelona zdołała odpowiedzieć. W 38. minucie do siatki Królewskich trafił Fermin Lopez, który wykorzystał świetne podanie Marcusa Rashforda.
W 43. minucie Real ponownie objął prowadzenie. Eder Militao zagrał głową do Jude’a Bellinghama, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki Katalończyków.