Real Madryt prowadzi w El Clasico. Wielkie problemy Barcelony [WIDEO]

Real Madryt objął prowadzenie w 22. minucie w meczu z Barceloną na Santiago Bernabeu. Bramkę w El Clasico zdobył Kylian Mbappe.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dał prowadzenie Realowi w El Clasico

Real Madryt podejmował Barcelonę w niedzielnym meczu 10. kolejki La Liga. Na Santiago Bernabeu odbyło się długo wyczekiwane El Clasico, które przyciąga uwagę kibiców na całym świecie. Królewscy chcieli umocnić się na fotelu lidera, ale Duma Katalonii przyjechała do stolicy Hiszpanii po serii czterech spotkań bez porażki przeciwko wielkiemu rywalowi.

W ekipie Barcelony zabrakło m.in. kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, a w bramce wystąpił Wojciech Szczęsny, który tymczasowo zastępuje Joana Garcię.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy raz po raz stwarzali groźne sytuacje. Już na początku meczu sędzia wskazał na rzut karny dla Realu, jednak po chwili anulował swoją decyzję. Następnie piłka wpadła do siatki po akcji Kyliana Mbappe, ale gol został anulowany z powodu spalonego.

Napastnik Królewskich dopiął jednak swego w 22. minucie. Jude Bellingham precyzyjnie podał do Mbappe, a Francuz w sytuacji sam na sam pokonał Szczęsnego. Dla reprezentanta Francji było to 11 trafienie w trakcie tego sezonu w La Liga i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzleców.

🔥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🔥



🇵🇱 Wojciech Szczęsny bez szans, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 otwiera wynik! 🚀 Do trzech razy sztuka! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SUxWun0ldQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

Przed przerwą Barcelona zdołała odpowiedzieć. W 38. minucie do siatki Królewskich trafił Fermin Lopez, który wykorzystał świetne podanie Marcusa Rashforda.

𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐎𝐃𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐃𝐀! 💥



Fermin Lopez trafia do siatki 🎯 Mamy remis, czekamy na kolejne bramki z obu stron! 😍



El Clásico trwa w Eleven Sports 1! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/pnKvQQDosJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025

W 43. minucie Real ponownie objął prowadzenie. Eder Militao zagrał głową do Jude’a Bellinghama, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki Katalończyków.